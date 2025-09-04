HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

La Agencia EFE celebra en São Paulo el III Foro Latinoamericano de Economía Verde

Con cinco paneles temáticos, el foro incluye un espacio de participación ciudadana para realizar preguntas sobre el cambio climático. Personalidades destacadas, como Manuel Pulgar-Vidal, asistirán al encuentro.

Este evento se realiza antes de la COP30 y reúne a representantes del sector público, privado y académico para dialogar sobre la transición ecológica y sus desafíos.
Este evento se realiza antes de la COP30 y reúne a representantes del sector público, privado y académico para dialogar sobre la transición ecológica y sus desafíos. | Foto: EFE

La Agencia EFE celebra este jueves en São Paulo la tercera edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), un espacio de diálogo y análisis que abordará los retos del desarrollo sostenible en la región. El encuentro reúne a representantes del sector público y privado, del ámbito académico y de la sociedad civil, y tendrá lugar apenas dos meses antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), prevista para noviembre en Belém, en pleno corazón de la Amazonía (norte).

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, subrayó que por preceder a la COP30, el FLEV "se convierte en una antesala estratégica para analizar propuestas, plantear alianzas o liderar la transición ecológica glocal".

PUEDES VER: Amazonía libre de combustibles fósiles: ¿Utopía o realidad?

lr.pe

"La tercera edición del FLEV, auspiciada con gran responsabilidad por la Agencia EFE, se consolida, en un momento clave para la región y el planeta, como un privilegiado espacio de diálogo, tan necesario en estos tiempos de polarización, negacionismo o bulos", afirmó Oliver, quien inaugurará el encuentro.

Los debates de Belém permearán todo el programa del FLEV y estarán presentes en el discurso que realizará la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni, mediante un vídeo durante la apertura del foro.

PUEDES VER: La ganadería sostenible podría frenar las emisiones de metano en Brasil, según ecologistas

lr.pe

La cita contará con cinco paneles temáticos cuyos debates girarán en torno a temas como la transición energética y la descarbonización, la gestión de bosques, la agricultura sostenible, la gestión de aguas y residuos, y el mercado de carbono y bonos verdes. Entre las novedades en esta tercera edición, destaca un espacio de participación que permitirá a ciudadanos de a pie de toda América Latina transmitir sus dudas sobre el cambio climático, energías limpias y financiamiento de una economía verde inclusiva a un panel de expertos.

Para responder a estas inquietudes, figuran personalidades como Manuel Pulgar-Vidal, exministro peruano de Medio Ambiente, líder global de Clima y Energía de WWF Internacional y uno de los arquitectos del Acuerdo de París, así como el representante residente del PNUD en Brasil, Claudio Providas.

También estará presente Márcio Astrini, secretario ejecutivo de Observatorio del Clima, la principal red de organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado del medio ambiente de Brasil. Además, el foro incluirá unas píldoras informativas creadas por Efeverifica, la unidad de verificación de la Agencia EFE, destinadas a desmontar los bulos más perniciosos en torno al cambio climático.

El III FLEV cuenta con el patrocinio de ApexBrasil, la agencia de promoción de las exportaciones e inversiones de Brasil; Norte Energia, concesionaria de la central hidroeléctrica de Belo Monte y Lots Group, empresa que aporta soluciones para la descarbonización del sector de la logística. También cuenta con la colaboración de Imaflora, del Observatorio del Clima y de la universidad IBMEC, en cuyo auditorio se celebra el encuentro.

Notas relacionadas
La sombra del lobby petrolero acecha la cumbre mundial del clima de Belém

La sombra del lobby petrolero acecha la cumbre mundial del clima de Belém

LEER MÁS
Brasil usará método que mide las emisiones de metano para impulsar la ganadería sostenible

Brasil usará método que mide las emisiones de metano para impulsar la ganadería sostenible

LEER MÁS
El programa brasileño para rastrear el ganado será vital para combatir la deforestación

El programa brasileño para rastrear el ganado será vital para combatir la deforestación

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marco Rubio nombra a Nicolás Maduro como "fugitivo de la justicia de Estados Unidos" por narcotráfico

Marco Rubio nombra a Nicolás Maduro como "fugitivo de la justicia de Estados Unidos" por narcotráfico

LEER MÁS
¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

LEER MÁS
¿Trasplantes como pasaporte a la inmortalidad? Audio filtrado entre Xi Jinping y Putin revela teoría para vivir 150 años

¿Trasplantes como pasaporte a la inmortalidad? Audio filtrado entre Xi Jinping y Putin revela teoría para vivir 150 años

LEER MÁS
Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

LEER MÁS
Estados Unidos promete no detener su campaña contra el narcotráfico en Venezuela tras matar a 11 "narcoterroristas" en aguas del Caribe

Estados Unidos promete no detener su campaña contra el narcotráfico en Venezuela tras matar a 11 "narcoterroristas" en aguas del Caribe

LEER MÁS
Nuevo sismo en Afganistán de 5,6 de magnitud es registrado tras 4 días después del terremoto que dejó más de 2000 muertos

Nuevo sismo en Afganistán de 5,6 de magnitud es registrado tras 4 días después del terremoto que dejó más de 2000 muertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota