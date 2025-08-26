La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha intensificado aún más tras el anuncio del despliegue de la flota de guerra en el mar Caribe. El submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News, se suma a una fuerza naval conformada por destructores, buques anfibios y el crucero USS Lake Erie. Esta operación forma parte de una estrategia de EE. UU. para combatir al narcotráfico por parte del Cartel de los Soles, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro.

Maduro también ordenó movilizar miles de tropas hacia la frontera con Colombia y reforzar la defensa marítima con drones, misiles y patrullas costeras. Donald Trump envió su flota naval conformado por cruceros equipados con misiles, a los que se suma el submarino de ataque rápido a propulsión nuclear.

¿Cómo es el submarino nuclear USS Newport News?

El USS Newport News (SSN-750) es un submarino de ataque rápido de la clase Los Ángeles, considerado una de las piezas clave de la flota estadounidense. Botado en 1986 y puesto en servicio en 1989, cuenta con propulsión nuclear, lo que le otorga una autonomía prácticamente ilimitada bajo el agua y capacidad para operar durante meses sin necesidad de salir a la superficie. Su diseño prioriza el sigilo, la velocidad y la versatilidad en misiones de patrulla, reconocimiento y ataque.

El USS Newport News es submarino de ataque rápido de la clase Los Ángeles y podría cumplir trabajos de intercepción en Venezuela. Foto: Wikimedia

En cuanto a su poder ofensivo, el submarino está equipado con torpedos, misiles Tomahawk y Harpoon, además de minas de alta tecnología como las Mark 60. Aunque no porta armas nucleares, su capacidad de ataque lo convierte en un activo estratégico de gran alcance. Puede alcanzar velocidades superiores a los 46 km/h y operar a profundidades que rondan los 200 a 290 metros, lo que le permite desplazarse de forma casi indetectable en escenarios de alta tensión militar.

¿Cómo es la flota que Estados Unidos cerca de Venezuela?

El despliegue estadounidense en el Caribe no se limita al submarino USS Newport News. La operación incluye una flota diversa compuesta por destructores como el USS Sampson, el USS Gravely y el USS Jason Dunham, especializados en defensa antiaérea y ataque con misiles guiados. A ellos se suman buques anfibios como el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, capaces de transportar tropas, vehículos blindados y aeronaves para operaciones de desembarco.

También forma parte del contingente el crucero de misiles guiados USS Lake Erie, dotado con el sistema Aegis para defensa antimisiles, lo que refuerza la capacidad de disuasión en la región. En conjunto, esta agrupación naval configura una fuerza capaz de realizar desde interdicciones marítimas hasta operaciones anfibias a gran escala, proyectando presión militar directa sobre Venezuela y enviando un mensaje claro a sus aliados en el Caribe y Sudamérica.