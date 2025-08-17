El trágico caso Chamberlain: bebé fue atacada por un animal salvaje, pero los padres fueron condenados por asesinato

Lindy Chamberlain fue enviada a prisión acusada de matar a su hija, cuando la menor fue atacada por un dingo. | Foto: Composición LR / National Geographic / National Museum Australia

Lindy Chamberlain fue enviada a prisión acusada de matar a su hija, cuando la menor fue atacada por un dingo. | Foto: Composición LR / National Geographic / National Museum Australia

En agosto de 1980, la familia Chamberlain decidió aventurarse en un nuevo viaje visitando Uluru, en Australia. Lo que debió ser un momento de unión y relajo, se convirtió en una tragedia cuando la hija menor, de tan solo nueve semanas de vida, fue raptada por un dingo, un animal salvaje muy común en ese país. Sin embargo, el drama de los padres solo empezaba.

Acompañados de sus otros dos hijos de 7 y 4 años de edad, Lindy y Michael Chamberlian llegaron a un lugar sagrado local. Sin embargo, su viaje se vio ensombrecido por la trágica desaparición de su hija menor al ser llevada por un dingo, una especie de perro salvaje. Al denunciar la desaparición y no contar con más rastros de ella, tanto las autoridades como la sociedad australiana los señaló como 'los asesinos' de su bebé, llegando a cumplir condenas en prisión.

¿Cómo fue una recién nacida atacada por un animal salvaje?

Los esposos Chamberlian se conocieron en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, religión que profesaban. Ambos eran en realidad de Nueva Zelanda, pero emigraron a Australia, donde se cruzaron y enamoraron. Se casaron en noviembre de 1969 y para 1980, su familia contaba con su quinto integrante: Azaria, la primera hija mujer del matrimonio.

Así, decidieron emprender un viaje a Uluru, un parque nacional reconocido por un enorme monolito en el centro. Manejaron las más de 10 horas de camino y se instalaron rápidamente armando una carpa. Ese día, 17 de agosto, Michael se divertía con sus hijos varones: Aidan y Reagan, mientras que Lindy no se separaba de Azaria mientras veía a su familia disfrutar del paseo.

A la tarde, decidió que era hora de que sus hijos menores descansaran, por lo que acomodó su carpa y los dejó reposar. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida por un llanto, según cuentan los adultos. Al revisar vieron que Azaria era cargada por un dingo en sus fauces, mientras este se la llevaba. Rápidamente, se inició la búsqueda de la pequeña liderada por las autoridades locales.

Lindy sosteniendo a Azaria, una de las pocas fotos que tomaron antes del trágico suceso . Foto: Lindy Chamberlain - Chreighton.

La investigación del caso de la familia Chamberlain

Las primeras versiones de la investigación confirmaron la versión de los padres: el animal salvaje se llevó a su hija. Encontraron huellas de dingo cercanas, así como el enterizo de Azaria no muy lejos del campamento. Sin embargo, cuando el caso llegó a los medios, las especulaciones de que los padres tenían algo que ver no se hicieron esperar. Rápidamente, fueron señalados como los responsables.

Se basaron primero en que varios expertos descartaban que los dingos comieran personas. Eran carnívoros, pero cazaban canguros, marzupiales y wombats, no humanos. Luego, cuestionaron que encontraron la prenda de la bebé, puesto que un animal no sería capaz de desvestirla para 'comerla mejor'. Finalmente, descubrieron una minúscula mancha de sangre en su auto. Así, la investigación viró para los padres, acusándolos de matar y esconder el cuerpo de su propia hija.

Así, en septiembre de 1982, se inició el juicio contra los esposos Chamberlain. Por el estrado desfilaron muchos testigos, entre expertos que confirmaban la hipótesis de los padres, como quienes aseguraban que la prenda no tenía saliva animal y la gota de sangre era de un recién nacido. Lindy y Michael fueron considerados culpables en octubre de ese año, condenando a la mujer a una vida en prisión y al hombre, a 18 meses de prisión en suspenso.

Algunos de los titulares de la época que la propia Lindy recopiló sobre el caso. Foto: Lindy Chamberlian - Chreighton.

¿Cómo se resolvió el caso de la familia Chamberlain?

Tras cuatro años, y buscando apelaciones, un montañista inglés sufrió un fatal accidente intentando escalar la Roca Sagrada de Uluru. Su cuerpo cayó en una zona de difícil acceso, pero cuando los rescatistas fueron a sacarlo, encontraron varias guaridas de dingos cercanas. Allí, encontraron un suéter tejido de bebé. Ello impulsó más investigaciones que demostraron la inocencia de los esposos.

Recién en 1988 fueron absueltos de sus condenas. Sin embargo, faltaba un punto importante: la partida de defunción de Azaria decía que la causa de la muerte era desconocida. Por muchos años, los padres, que ya se habían separado, lucharon juntos para obtener el registro correcto. Esto se logró recién en el 2012, más de 30 años después de la tragedia. Finalmente, el suceso fue llevado a la gran pantalla en 1988, protagonizada por Meryl Streep, y Lindy escribió una autobiografía centrada en este caso.