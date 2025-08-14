HOYSuscripcion LR Focus

Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Mundo

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 14 de agosto de 2025

Consulta el precio del dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela antes de cambiar tu dinero. Aquí la tasa oficial y el tipo de cambio actualizado.

Hoy 13 de agosto, el precio del dólar BCV en todo Venezuela. Foto: composición LR
Hoy 13 de agosto, el precio del dólar BCV en todo Venezuela. Foto: composición LR

Conocer las tasas del dólar oficial y del mercado paralelo es fundamental para millones de venezolanos que dependen diariamente de estas referencias. Para este 14 de agosto de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el tipo de cambio oficial en 134,48 bolívares por dólar. En contraste, el valor del dólar en el mercado paralelo se situó en 115,17 bolívares, según el más reciente reporte de Monitor Dólar. Esta diferencia refleja la constante fluctuación del mercado cambiario en el país.

La cotización oficial del dólar BCV, es utilizada como referencia en comercios, servicios y trámites del sector público, registró un aumento del 11,53% en el último mes.

PUEDES VER: Dólar BCV y paralelo hoy 13 de agosto: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

lr.pe

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 14 de agosto?

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció en 133,51 bolívares la tasa oficial del dólar para este 13 de agosto de 2025. Este valor de referencia, fundamental para pagos en comercios, servicios y trámites públicos, influye directamente en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 14 de agosto de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 14 de agosto de 2025. Foto: BCV

Monitor Dólar hoy, 14 de agosto: precio del dólar paralelo en Venezuela

Según el portal Monitor Dólar, el precio del dólar paralelo en Venezuela para este jueves 14 de agosto de 2025 se sitúa en 115,17 bolívares por unidad. Esta tasa, determinada por la dinámica de oferta y demanda en el mercado informal, suele diferir del tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es ampliamente consultada por quienes buscan conocer el valor real del dólar en el país.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 14 de agosto. Foto: Monitor Dólar

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 14 de agosto. Foto: Monitor Dólar

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 14 de agosto?

Este 14 de agosto, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 12 de agosto. Foto: Monitor Dólar

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 12 de agosto. Foto: Monitor Dólar

