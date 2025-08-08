HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU     ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU     ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU     
México

Último sismo de hoy, viernes 8 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

México, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, enfrenta frecuentes sismos debido a la interacción de tres placas tectónicas.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el viernes 8 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el viernes 8 de agosto. | Composición LR

La actividad sísmica volvió a sentirse en México durante las primeras horas de este miércoles, generando inquietud entre los ciudadanos. Al igual que en otras ocasiones, varias personas reportaron movimientos perceptibles en distintas zonas del país.

México, ubicado en una región de alta actividad sísmica, activó de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de la población.

PUEDES VER: Venezolano quiso matar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

lr.pe

Último sismo en Mexico según SSN, hoy viernes 8 de agosto

Por el momento no hay un sismo registrado en México.

PUEDES VER: Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025

lr.pe

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.

Notas relacionadas
Venezolano quiso matar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

Venezolano quiso matar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

LEER MÁS
Malas noticias para Trump: jueza de Florida suspende construcción de cárcel Alligator Alcatraz durante 14 días

Malas noticias para Trump: jueza de Florida suspende construcción de cárcel Alligator Alcatraz durante 14 días

LEER MÁS
¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy, lunes 4 de agosto en México? Esto dice el Servicio Sismológico Nacional

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy, lunes 4 de agosto en México? Esto dice el Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

LEER MÁS
Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

LEER MÁS
La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

LEER MÁS
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

LEER MÁS
Último sismo de hoy, jueves 7 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Último sismo de hoy, jueves 7 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Capturan en EEUU a Sandra Téllez, dueña de la Guardería ABC donde murieron 49 niños en México

Capturan en EEUU a Sandra Téllez, dueña de la Guardería ABC donde murieron 49 niños en México

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

Último sismo de hoy, jueves 7 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota