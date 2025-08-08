Último sismo de hoy, viernes 8 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el viernes 8 de agosto. | Composición LR

La actividad sísmica volvió a sentirse en México durante las primeras horas de este miércoles, generando inquietud entre los ciudadanos. Al igual que en otras ocasiones, varias personas reportaron movimientos perceptibles en distintas zonas del país.

México, ubicado en una región de alta actividad sísmica, activó de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de la población.

Último sismo en Mexico según SSN, hoy viernes 8 de agosto

Por el momento no hay un sismo registrado en México.

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.