Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      
El misterio del submarino que desapareció en la Antártida mientras navegaba bajo aguas desconocidas: descubrió una nueva estructura glaciar

El submarino logró recorrer más de 16 kilómetros bajo la superficie del hielo y descubrió toda una nueva estructura nunca antes vista, sin embargo, un hecho extraordinario hizo que no volviera a la superficie.

El submarino llamado Ran que recorría la Antártida, se perdió en la plataforma Dotson. Foto: Xataka
El submarino llamado Ran que recorría la Antártida, se perdió en la plataforma Dotson. Foto: Xataka

La Antártida es una región remota, alejada de la cotidianidad del resto del planeta, cuya importancia radica principalmente en su papel fundamental para el equilibrio climático global. Gracias a sus características únicas, actúa como un enorme espejo que refleja gran parte de la luz solar, contribuyendo así a mantener la temperatura de la Tierra dentro de niveles estables y saludables.

Por ello, su investigación es de suma importancia, es así como a principios de 2024, con motivo de investigación sobre la función de los glaciares en esta región, con respecto a las corrientes submarinas.

PUEDES VER: Científicos logran observar a la Antártida sin hielo y lo que revela debajo es aterrador

¿Qué pasó con el submarino en la Antártida?

El submarino llamado Ran que recorría la Antártida, se perdió en la plataforma Dotson durante un viaje de investigación a estructuras desconocidas. La nave autónoma tenía unos seis metros de largo y fue desplegada en 2022 por un equipo de científicos.

El equipo encargado de la misión fueron los investigadores de la International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC), quienes se enfrentaron al reto de explorar un territorio nunca antes visto por un ser humano. Sin embargo, durante la expedición hubo anomalías y el submarino desapareció.

¿Qué dijeron los investigadores?

“Es un poco como ver la cara oculta de la Luna”, explica Anna Wåhlin, autora principal del estudio y profesora de física oceanográfica en la Universidad de Göteborg. Hasta ahora, los científicos habían explorado esta plataforma utilizando satélites y núcleos de hielo.

Sin embargo, el submarino Ran permitió por primera vez navegar por la zona oculta del océano, ubicada entre el lecho marino y el hielo. Gracias a esta exploración, se obtuvieron mapas de alta resolución del lado inferior del hielo que revelaron estructuras nunca antes observadas.

¿Qué descubrió la expedición?

Ran exploró más de 16 kilómetros debajo de la plataforma de hielo, utilizando un sonar avanzado para generar mapas de alta resolución del lecho marino. Los sensores del vehículo detectaron formaciones inusuales, incluyendo estructuras con formas de lágrima, mesetas heladas y complejos patrones de erosión, características que sorprendieron a los científicos. Según Wåhlin, estos hallazgos desafían los modelos actuales de fusión del hielo, sugiriendo que estos no logran explicar los fenómenos observados.

Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

Científicos logran observar a la Antártida sin hielo y lo que revela debajo es aterrador

Científicos logran observar a la Antártida sin hielo y lo que revela debajo es aterrador

Científicos revelan que el derretimiento de los hielos está volviendo más saladas las aguas de los océanos

Científicos revelan que el derretimiento de los hielos está volviendo más saladas las aguas de los océanos

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú"

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

Adolescente de 14 años mató a sus padres y fue a una iglesia antes de entregarse: "Necesitaba rezar"

Adolescente de 14 años mató a sus padres y fue a una iglesia antes de entregarse: "Necesitaba rezar"

Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

Régimen de Venezuela afirma que impidió atentado con bombas en zona comercial y responsabiliza a EE. UU.: detuvo a 15 implicados

Régimen de Venezuela afirma que impidió atentado con bombas en zona comercial y responsabiliza a EE. UU.: detuvo a 15 implicados

Tsunami llega a países de Sudamérica EN VIVO: Colombia y Perú cancelan alerta de tsunami mientras que Chile se mantiene en alerta

Tsunami llega a países de Sudamérica EN VIVO: Colombia y Perú cancelan alerta de tsunami mientras que Chile se mantiene en alerta

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Mundo

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

