En una intervención conjunta entre el Soccorso Alpino y la Guardia di Finanza, dos alpinistas atrapados en la zona del Cresta Signal del Monte Rosa, en los Alpes en Italia, fueron auxiliados tras permanecer varias horas a la intemperie, en la cual soportaron condiciones climáticas severas con temperaturas que descendieron hasta los –15 °C. El rescate se llevó a cabo a más de 4.200 metros de altura, según informaron medios locales italianos.

Con cuatro décadas de experiencia como médico de urgencias, Mauro Pratesi tenía la capacidad y la sangre fría para afrontar una situación que para muchos habría sido aterradora. “Hacía mucho frío, temblaba por todas partes, pero eso me tranquilizó, al igual que el hecho de no tener sueño. Me di cuenta de que solo estaba en las primeras etapas de la hipotermia”, recuerda. Pero incluso con su conocimiento médico y temple, la desesperación no tardó en llegar. “Cuando vi que el helicóptero no podía alcanzarnos, le dije a mi compañero: ‘Si pasamos otra noche aquí, moriremos’”, relata con crudeza. Su compañero, Filippo Belloni, ingeniero de 53 años, también era un montañista experimentado. Ambos se encontraban en una de las rutas más exigentes de los Alpes italianos: la cresta Signal del Monte Rosa. No eran novatos. Sin embargo, la montaña tiene sus propias reglas. Y esta vez, algo salió mal.

PUEDES VER: Protestas masivas en Bangkok exigen la renuncia de la primera ministra de Tailandia tras conflicto con Camboya

Travesía al Refugio Margherita: nieve, oscuridad y una noche al límite a 4.430 metros de altitud

El viernes 25 de julio comenzó su travesía. Llegaron al vivac de Resegotti, una parada técnica antes del verdadero reto. Al día siguiente, partieron a las cinco de la mañana, sabiendo que el recorrido era largo y que implicaba escalada técnica. Días atrás había nevado, lo cual dificultaba aún más la travesía. El uso de crampones en zonas heladas ralentizaba sus pasos. Su objetivo era claro: alcanzar el Refugio 'Margherita', uno de los más altos de Europa, a primera hora de la tarde. Pero el tiempo no estuvo de su lado. A las seis de la tarde comenzó a nevar. A las nueve de la noche, ya en total oscuridad, la última sección del ascenso se volvió casi imposible. La única opción era detenerse. Buscaron un saliente donde guarecerse y decidieron contactar a los servicios de rescate. Estaban cerca, pero no lo suficiente. El Refugio Margherita respondió a su llamado. Incluso un guía intentó descender con una cuerda, pero esta no alcanzaba.

Pasaron la noche allí, en un saliente de roca a 4430 metros de altitud, con una temperatura que llegó a los -15 grados. “Fue un sufrimiento insoportable”, relata Pratesi. Sin comida ni agua, con las botellas congeladas y una batería de celular casi agotada, encendían el teléfono cada tres horas para pedir ayuda. Desde el refugio los alentaban, les pedían que resistieran, que el rescate estaba en camino. Mientras tanto, la noche parecía interminable.

Un rescate heroico en medio de la niebla, el frío extremo y una impecable coordinación de equipos

Cuando por fin amaneció, la esperanza volvió a encenderse. Sin embargo, el clima no mejoró y el helicóptero no podía acercarse. “Fueron horas terribles”, mencionaron. Estaban agotados, física y emocionalmente. La noche había consumido buena parte de sus reservas energéticas. Sin visibilidad, el rescate se complicaba. No obstante, dos equipos especializados, uno del Servicio de Rescate Alpino y Espeleológico y otro de la Guardia di Finanza, se preparaban para ascender a pie. Cuando finalmente los alcanzaron, el alivio fue inmediato. “El primero en llegar nos dio un té caliente con miel y azúcar”, cuenta Pratesi. Pero lo que más recuerdan no fue la bebida, sino la humanidad. “Todos estaban sonrientes, nos abrazaban, había una empatía increíble”, relataron emocionados.

Gracias a una mejora momentánea del clima, el helicóptero logró llegar hasta Pratesi primero. La elección no fue casual. “Una buena decisión de triaje: el anciano tolera menos la hipotermia”, explicó él mismo, aun con su lógica médica intacta. Una vez evacuado, el clima volvió a empeorar, y Belloni tuvo que ser rescatado por medio de cuerdas hasta una zona accesible para el helicóptero. Ambos fueron llevados al hospital de Borgosesia. La operación fue todo un éxito. “La organización fue perfecta, desde la primera llamada al 112, luego al 118, al equipo de rescate alpino, hasta el hospital”, recalcó Pratesi. Y añadió: “La cadena de supervivencia está en juego: cada eslabón debe funcionar; de lo contrario, todo se desmorona”.