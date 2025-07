Trump resta importancia al reconocimiento del Estado palestino por Francia, diciendo que no tiene "peso". | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la decisión del mandatario francés, Emmanuel Macron, de reconocer al Estado Palestino. Calificó a la medida como carente de "peso".

Este comentario se produjo el viernes 25 de julio, un día después de que Macron anunciara su intención de reconocer el Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Qué dijo Trump sobre Macron tras su decisión de apoyar al Estado de Palestina?

"Es un tipo diferente. Sabe trabajar en equipo. Pero, acá está la buena noticia: lo que él diga no me importa. No va a cambiar nada", expresó el presidente estadounidense a periodistas en la Casa Blanca antes de ir a Escocia.

Emmanuel Macron, a través de su cuenta de Instagram, el jueves 24 de julio, decidió reconocer "al Estado de Palestina" como parte de su "compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio".