Joe Ligon, preso desde los 15 años, fue liberado tras 68 años. | The Seattle Times. | Michael S. Williamson

Joe Ligon es conocido como el "delincuente juvenil más viejo de Estados Unidos", este insólito título se lo otorgaron luego haber pasado 68 años en prisión tras haber estado involucrado en un crimen cuando tenía 15 años. Ligon es también la persona con mayor tiempo en reclusión en el país norteamericano.

El oriundo de Alabama, que actualmente tiene 87 años, salió en libertad en febrero de 2021 luego de un complejo proceso judicial que marco un hito en el país. Tras el crimen en el que fue involucrado cuando era adolescente, Ligon había sido sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, según la NBC.

Joe Ligon estuvo 68 años preso desde los 15 años.

¿Por qué delito fue sentenciado a cadena perpetua Joe Lingon?

Joe Ligon era un adolescente solitario y callado, vivía junto a sus dos padres y dos hermanos menores al sur de Filadelfia en 1953. Una noche, mientras caminaba por las calles de su vecindario, se cruzó con dos conocidos que lo animaron a unirse a un grupo que se encontraba bebiendo alcohol.

"Empezamos a pedirle a la gente algo de dinero para poder conseguir más vino y una cosa llevó a la otra", recordó Ligon tras mencionar la gresca en la que se vio involucrado que terminó con la vida de dos personas y dejó seis heridos. Joe fue el primero en ser arrestado: "Me enseñaron y aprendí que era inconstitucional ser sentenciado (como menor) sin posibilidad de libertad condicional".

El hombre de 87 años negó en toda ocasión que haya asesinado a alguien, pero aceptó su culpa de "haber apuñalado a dos personas que sobrevivieron". Su juicio fue breve y apurado, Ligon terminó aceptando los hechos y no estuvo presente cuando el juez lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional, una práctica común en Pensilvania.

Foto exterior de la prisión de máxima seguridad ubicada en Skippack Township, Condado de Montgomery, Pensilvania.

¿Cómo fueron los 68 años de prisión de Joe Lingon?

Durante los 68 años que permaneció recluido, Joe Ligon, permaneció en seis prisiones diferentes, trabajando en diferentes áreas de los establecimientos como la cocina, la lavandería y como limpiador. Según comenta, la vida en la cárcel le permitió vivir una vida tranquila, silenciosa y lejos de los problemas."No hice ninguna de esas locuras que hacen que la gente muera, no traté de escapar, no le hice pasar a nadie un mal momento", comentó.

Ligon menciona que la soledad funcionó como su refugio para escapar de su realidad. "Prefiero estar solo el mayor tiempo que sea posible. En prisión estuve en una celda solo todo este tiempo, desde el momento de mi arresto hasta mi liberación".

¿Cómo logró salir en libertad el "delincuente más viejo de EE.UU." a sus 87 años?

En 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los menores no podían ser ejecutados, lo que motivo a Bradley S. Bridge, abogado de la Asociación de Defensores de Filadelfia, a revisar los sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Filadelfia tenía en esa época 325 personas en esa situación y Ligon era el que más tiempo llevaba en prisión.

Ligon rechazó la libertad condicional por dignidad y fue liberado definitivamente en 2021, enfrentando el reto de adaptarse a la vida moderna.

"Quiero ser libre", fueron las palabras que utilizó Joe Ligon tras rechazar la libertad condicional en 2016, decisión que sorprendió a muchos. Este acto de Ligon se debía a que no "quería vivir bajo una sombra", su objetivo real no era salir de la cárcel, sino ser verdaderamente libre, sin condicionales.

El abogado Bradley Bridge llevó a su caso a un tribunal federal en noviembre de 2020 que falló a su favor tras una minuciosa revisión del caso. Joe Ligon salió en libertad el 11 de febrero de 2021. "Fue como nacer de nuevo. Porque todo era nuevo para mí". En la actualidad, con 87 años, Joe se enfrenta al reto de adaptarse a un mundo que no es el mismo de hace 68 años, pero él se muestra tranquilo frente a la adversidad: "Voy a hacer lo mismo que he estado haciendo toda mi vida. Que me den un trabajo como conserje".