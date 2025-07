Los dos únicos países de Sudamérica que se conduce por la izquierda y no se habla español

Sudamérica está compuesta por 13 países, donde el español y el portugués son sus idiomas oficiales. En la mayoría de estas naciones también se conduce por la derecha, una herencia de las potencias coloniales europeas como España. No obstante, existe una excepción que hace muy curiosa a dos naciones en particular, donde no se habla español, portugués ni inglés y se conduce por la izquierda. Se trata de Guyana y Surinam, los únicos países de América del Sur que ha adoptado el idioma neerlandés como oficial.

Según el portal Saber es Práctico, Surinam, pese a ser el país más pequeño de Sudamérica, eso no es su única particularidad. En esa nación los habitantes no solo hablan el neerlandés como idioma oficial, también utilizan lenguas nativas como el javanés, lo que refuerza su diversidad cultural y lingüística.

¿Por qué Guyana y Surinam conducen por la izquierda?

El motivo principal de esta opción tiene raíces históricas. Ello se remonta a la Edad Media, cuando los jinetes circulaban por la izquierda a fin de usar la mano derecha en defensa. Al paso del tiempo, la Revolución Francesa promovió la conducción por la derecha, y muchos países europeos continúan con la norma. Por lo tanto, las colonias británicas, como Reino Unidos, Japón y Austria, mantuvieron la tradición de no conducir por la derecha.

En ese contexto, en la Revolución Francesa, era común que la aristocracia circulara por la izquierda y el pueblo por la derecha. Con el avance de las ideas igualitarias se optó por unificar la dirección del tránsito hacia la derecha, como habitualmente lo hace otros países del mundo.

La geografía de Guyana y Surinam en Sudamérica

Cuando pensamos en Sudamérica, es común que vengan a la mente países como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, las naciones más representativas de la región. Sin embargo, en el extremo noreste del continente se ubican dos países que suelen pasar desapercibidos: Guyana y Surinam. Aunque pertenecen geográficamente a Sudamérica, su historia, idioma y cultura los han mantenido en los márgenes del mapa regional.

Guyana y Surinam comparten una historia marcada por la colonización europea en el siglo XVII. Guyana fue territorio británico, mientras que Surinam permaneció bajo dominio neerlandés hasta su independencia en 1975. Esta herencia colonial explica por qué en ambos países se conduce por la izquierda y no se habla español. Aunque forman parte de Sudamérica, su identidad cultural, idiomática y política se vincula más al Caribe que al resto del continente.