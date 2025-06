Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló una conversación que tuvo con su homólogo Vladímir Putin. Según el mandatario estadounidense, Putin le ofreció su ayuda para lidiar con Irán, pero él la rechazó. "Vladímir me llamó y me dijo: ‘¿Puedo ayudarte con Irán?’. Le respondí: ‘No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo’", relató Trump.

La declaración del mandatario estadounidense se dio a periodistas a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN. La cumbre es la primera en celebrarse en los Países Bajos y reunirá a los 32 Estados miembros, además de representantes de la Unión Europea y de Ucrania.

La revelación de esta información se da un día después de que el propio Trump anunciara el fin de la guerra entre Israel e Irán. Apodándola como la 'Guerra de los 12 días', el mandatario indicó en su cuenta de Truth Social que el conflicto entre ambas partes pararía luego de que estos terminen de realizar sus ataques ya programados. No obstante, esto fue negado por el Gobierno iraní.

Donald Trump declaró el fin de la guerra entre Israel e Irán

Aunque ninguno de los países habían mostrado algún indicio de paz, Trump sorprendió con una publicación el lunes 23 dentro de la plataforma Truth Social. ¡Felicitaciones a todos! Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total (en aproximadamente 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales), durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado, indicó el mandatario.

No obstante, horas después, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó en su cuenta de X que "no hay acuerdo" hasta el momento sobre el alto el fuego con Israel. También añadió que no hay intención de continuar con los ataques si es que Israel detiene el fuego. AFP reveló esta información luego de que Donald Trump anunciara que Irán e Israel acordaron "un alto al fuego total".

Trump rumbo a la cumbre de la OTAN

La cumbre de la OTAN, que se celebra hoy y mañana bajo la presidencia del nuevo secretario general, Mark Rutte, se centra principalmente en el ambicioso objetivo de elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB para 2035 (3,5 % en gasto militar directo y 1,5 % en ciberseguridad e infraestructura).

Aunque la guerra de Ucrania mantiene su papel en la agenda, el protagonismo fue delegado en reuniones bilaterales del presidente Zelenski, relegado de la sesión plenaria principal. No obstante, la reciente escalada entre Irán e Israel —incluidos bombardeos a instalaciones nucleares iraníes y un alto el fuego inestable— añade una dimensión crítica al encuentro, con Trump y Rutte justificando estas acciones como compatibles con el derecho internacional.