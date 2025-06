El presidente de Argentina, Javier Milei, negó de manera tajante la posibilidad de indultar a la expresidenta y partidaria del peronismo, Cristina Fernández. La exmandataria fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio al Estado. La decisión de otorgarle prisión domiciliaria fue porque tiene 72 años de edad.

Milei, líder liberal argentino, manifestó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina fue "justa" y que al ser un Poder independiente, hay que acatar la sentencia. Asimismo, señaló que todos los gobiernos que los precedieron intervinieron y que a él no le compete tener una opinión desde su posición.

Javier Milei endurece su postura: "El que las hace, las paga"

Durante una entrevista en el medio LN+, Milei fue consultado sobre un posible "perdón" a la exmandataria, a lo que respondió: "No tengo la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es 'el que las hace, las paga'. A mí (el indulto) me parece aberrante". Las declaraciones de Milei se dieron horas después de que el tribunal ejecutor decidiera que Cristina Kirchner podía salir al balcón de su departamento durante el tiempo que dure la prisión domiciliaria.

Tras el fallo del martes, la Justicia indicó que la líder del Partido Justicialista podía cumplir la condena en su domicilio, pero debía abstenerse de tener comportamientos que "pudieran perturbar la tranquilidad del vecindario". Cabe resaltar que, desde decenas hasta cientos de personas, se reúnen afuera de su edificio en el barrio de Constitución para mostrarle apoyo a través de mensajes de aliento y cartas que pegan en las paredes.

Cristina Fernández pidió claridad sobre el comportamiento que debía tener

Kirchner compartió el miércoles a través de sus redes sus dudas sobre el comportamiento que debía tener y sobre lo que podía hacer o no. "¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no". El jueves, el juzgado indicó que "no ha vedado el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita". Sin embargo, la Fiscalía General de Buenos Aires considera "negativa" la presencia de Kirchner en su departamento.

Por otro lado, Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Milei, se refirió a un posible cambio de domicilio. “Hay que ver qué dice la Justicia sobre eso, y si realmente esto genera un cambio en la situación de los vecinos del domicilio, yo creo que habrá que reconsiderarlo”, declaró Francos. Asimismo, sobre el hecho de que salga a su balcón y se puedan generar "alteraciones del orden público opinó: “No se puede transformar en un show permanente. Ese no es el sentido de una condena judicial. Los vecinos tienen derecho a no ver alterada su vida por una persona condenada por un delito”, sentenció.

Causa Vialidad: la Corte Suprema condena a Cristina Kirchner por fraude

La Corte Suprema condenó a Cristina Fernández el martes 10 de junio por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante su gobierno durante el 2007 y el 2015. Se ratificaron dos fallos previos que la Justicia emitió en el 2022 y que se confirmaron en la causa Vialidad durante el 2024. En esta causa se encontró culpable a Cristina Kirchner por haber direccionado obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

La Fiscalía indicó que Néstor Kirchner, antes de asumir la presidencia durante el 2003, creó junto a su esposa Cristina Fernández una constructora denominada Austral Construcciones. Esta fue puesta en manos de Lázaro Báez, un testaferro de la familia que era exgerente del Banco de Santa Cruz. Lázaro Báez no tenía experiencia en el rubro de la construcción.

Austral Construcciones tuvo el 79% de la obras viales que se realizaron en la provincia de Santa Cruz durante 12 años, tiempo que corresponde al periodo en que los Kirchner estuvieron en el poder. Según la Fiscalía, solo dos de 51 obras fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. La empresa también habría sido favorecida con sobreprecios millonarios.