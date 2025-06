Jesús, joven de nacionalidad peruana, ingresó en 2019 a la Escuela de Infantería de Marina de Guerra en su país. En España, se hacía llamar Patrick. El pasado lunes por la noche, en una concurrida zona de Getafe, fue brutalmente asesinado a cuchilladas. Tenía 23 años, no tenía domicilio conocido y estaba siendo investigado por sus presuntos vínculos con la Mara Salvatrucha, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina.

El crimen, que se ha convertido en el homicidio número 14 en la región en lo que va de 2025, ocurrió a plena luz del día y frente a testigos. Jesús había sido detenido en abril durante un operativo contra la MS13, pero quedó en libertad. Las autoridades consideran que su muerte está relacionada con un ajuste de cuentas dentro del crimen organizado.

Crimen a plena luz en una zona céntrica de Getafe

El asesinato ocurrió alrededor de las 20:30 horas en la esquina de la calle Tarragona con la avenida de España, justo al lado de la estación de Metro Juan de la Cierva. Jesús se encontraba con un conocido del barrio, un hondureño apodado El Cuchillos, de 26 años, conocido por portar armas blancas y con un perfil violento.

De acuerdo con testigos y cámaras de seguridad, al menos tres personas más se acercaron y comenzó una discusión en la terraza del bar Manzanares. Durante la pelea, El Cuchillos, visiblemente ebrio, lanzó sillas contra los agresores. Jesús fue derribado dos veces y, en un intento de escapar, cruzó la avenida. No llegó lejos. Tres individuos lo siguieron, uno de ellos le clavó un cuchillo en el cuello y el tórax.

Gravemente herido, el joven aún logró entrar a una farmacia cercana, donde pidió ayuda. Las empleadas trataron de asistirlo, pero murió frente a ellas debido a la pérdida masiva de sangre. Los sanitarios de Summa-112 solo pudieron certificar el fallecimiento.

Investigado por sus nexos con la Mara Salvatrucha

Jesús alias Patrick formaba parte del radar de la Comisaría General de Información, que lo había vinculado con una operación reciente contra una célula de la Mara Salvatrucha en España. En abril, 27 personas fueron arrestadas entre Madrid y Barcelona, todas vinculadas a la expansión de la banda centroamericana en territorio español.

La célula, integrada por hondureños, salvadoreños, peruanos, ecuatorianos y colombianos, operaba en barrios del sur de Madrid como Villaverde, Vallecas y Usera. Algunos trabajaban en negro durante el día y por la noche se dedicaban a actividades delictivas. La banda tenía incluso encargos de asesinato procedentes de Estados Unidos, y su líder acababa de obtener el DNI español, a pesar de la oposición policial.

Jesús había vivido un tiempo en Barcelona, y se presume que se trasladó recientemente al sur de Madrid. Aunque no se formalizaron cargos en su contra durante su arresto, su cercanía con miembros activos de la MS13 lo colocaba en una situación de alto riesgo.

Evidencia, arrestos y operativo policial

Tras el ataque, los tres agresores huyeron a la carrera, pero uno de ellos cometió un error: dejó su teléfono móvil y su cartera con el abono de transporte junto a las mesas del bar. Esa evidencia está ahora en manos del Grupo V de Homicidios y la Brigada de Información, que trabajan junto al Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Científica para rastrear a los responsables.

El hondureño conocido como El Cuchillos fue arrestado en el lugar mientras gritaba que no había matado a su amigo. Fue esposado y trasladado a una comisaría, aunque no ha sido imputado por el homicidio, ya que el autor material habría sido otro de los que huyeron. La policía aún no ha encontrado el arma homicida, a pesar del rastreo exhaustivo en la zona.

El asesinato ha generado alarma en la comunidad local. La zona del crimen, frecuentada por jóvenes y personas sin hogar, se encuentra bajo mayor vigilancia mientras avanzan las investigaciones.