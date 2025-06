JD Vance revela que Trump podría intensificar su acción contra programa nuclear de Irán: "Necesita tomar medidas adicionales"

El martes 17 de junio, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo mediante X que Donald Trump podría tomar "medidas adicionales" con el objetivo de detener el programa nuclear de Irán en medio del conflicto con Israel. Estas declaraciones las hizo en respuesta de especulaciones sobre una posible intervención de Estados Unidos en la guerra.

"El presidente ha sido increíblemente consistente, durante más de 10 años, en que Irán no puede tener un arma nuclear. En los últimos meses, alentó a su equipo de política exterior a llegar a un acuerdo con los iraníes para lograr este objetivo", expresó JD Vance mediante X.

Vance critica el enriquecimiento de uranio de Irán

JD Vance también se pronunció sobre el tema de "energía nuclear civil" y "enriquecimiento de uranio". El vicepresidente expresó que Irán rechazó tener energía nuclear sin enriquecimiento. Además, dijo que "han enriquecido uranio muy por encima del nivel necesario para cualquier propósito civil".

"Aún no he visto un solo buen argumento de por qué Irán estaba justificado en violar sus obligaciones de no proliferación. Aún no he visto un solo buen argumento en contra de los hallazgos de la AIEA", enfatizó el presidente de Estados Unidos.

Declaraciones de Trump ante el conflicto de Irán e Israel

Por su parte, Donald Trump afirmó que quería "un final real" del conflicto y que podría enviar a funcionarios estadounidenses a dialogar con Irán: Steve Witkoff, enviado estadounidense a Oriente Medio, o JD Vance, quienes serían los encargados de llevar a cabo esa tarea.

“Si quieren hablar, saben cómo dar conmigo. Deberían haber aceptado el trato que estaba sobre la mesa. ¡Se habrían salvado muchas vidas!", dijo Trump en su red social Truth luego de dejar la Cumbre del G7 y regresar a Washington.

Israel ataca instalaciones nucleares y de misiles de Irán

Un funcionario militar israelí informó que durante la noche, Israel atacó a varios objetivos relacionados con los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, y que el liderazgo militar iraní se encuentra "prófugo".

Asimismo, según el funcionario, quien se mantiene en el anonimato, hasta la fecha, Irán ha enviado aproximadamente 400 misiles balísticos y cientos de drones contra Israel, atacando tanto instalaciones civiles como militares. También señaló que es notable la reducción en la cantidad de misiles disparados, ya que Israel ha logrado debilitar la capacidad de Irán para lanzar misiles.