Chilena en España revela cuál es la expresión que más le ha costado entender tras vivir dos años en el país: “A mí no me importa”

La joven chilena enseñó que la frase "a mí no me importa" tiene un sentido contrario al que se le conoce. Foto: composición LR/ TikTok/ X

Tras vivir dos años en España, Maite Leturia, una joven chilena, había encontrado una frase que le era difícil de entender, ya que, ella conocía un significado distinto al que los españoles. Luego del tiempo que pasó en el país europeo logró captar la diferencia cultural que había entre ambos países.

Vivir en España es una gran oportunidad para cientos de migrantes que buscan salir adelante en el país, pero también supone enfrentarse a diversas dificultades, como la tradición, la cultura y el idioma. Aunque se hable la misma lengua, existen aspectos que hacen único al idioma español según el país donde se utilice. Los gentilicios, frases y algunas palabras cambian de significado en cada región. Ese fue el caso de Maite, quien al llegar a España encontró una frase con un significado distinto al que conocía.

"A mí no me importa", una frase española con significado distinto

Llegar a España supuso un cambio de adaptación para Maite Leturia, quien luego de vivir dos años en el país no solo encontró diferente las tradiciones sino una expresión que recién ahora ha logrado entender. Así lo cuenta en su canal de TikTok, un espacio virtual donde ha compartido su experiencia en España, en específico, sobre el idioma, en un último video recalcó su asombro en una expresión muy conocida en Latinoamérica, pero que en este país de Europa cobra otro sentido.

Se trata de la frase "A mí no me importa", y que por supuesto "no tiene nada que ver con que no te importe algo", menciona Maite en el vídeo. Por el contrario, guarda un sentido distinto al que comúnmente se conoce en la comunidad latina. La joven chilena comenta que en ciertas circunstancias está expresión se utiliza "para decir que tú quieres algo". Para entender mejor, enseñó el siguiente ejemplo: "Por ejemplo, estás repartiendo unas galletas y dices ‘¿Alguien quiere galletas?’; y alguien responde ‘A mí no me importa’“.

Esta frase puede expresarse como el condicional "a mí no me importaría" y en realidad, no hace alusión a que no está interesado en comerse la galleta, sino todo lo contrario, con la frase el interlocutor muestra su deseo de recibir lo que le han invitado. Así, no es solo una expresión negativa sino que dentro del contexto viene a ser una forma afirmativa de recibir lo que realmente se desea.