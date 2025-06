Un nuevo misil con el poder de golpear el 'corazón' de Rusia, uno más poderoso que el mismo HIMARS norteamericano. Por primera vez, Kiev está fabricando sus propios misiles balísticos de largo alcance. Valentyn Bradak, director del Centro de Estudios sobre el Ejército, la Conversión y el Desarme, aseguró que este nuevo misil "es claramente más grande que el ATACMS" que tienen actualmente. El primer ataque con este misil, cuyo nombre oficial aún no se conoce, alcanzó un puesto de mando ruso a casi 300 km de distancia.

Desde fines de mayo, Ucrania ya puede utilizar armas occidentales de largo alcance para atacar zonas controladas por Rusia más allá del frente. Expertos señalan que esta ventaja podría debilitar la capacidad de Moscú para mantener una guerra extensa. Además, Bradak reveló que el nuevo misil ucraniano pueden llevar una ojiva con unos 170 kg de explosivos.

Así es el nuevo misil: la ultraprecisión como principal atributo

El desarrollo de este nuevo misil, que puede llevar una ojiva de más de 400 kilos, inició en mayo de 2022, pero no fue hasta 2024 que se realizó el primer lanzamiento de prueba exitoso, según reveló el medio ucraniano United24. Si bien al interior de Rusia este misil alcanzó los 300 km, expertos consideran que por medio de variantes con cargas útiles más reducidas podrían llegar a los 500 km.

El nuevo misil del que ya dispone Ucrania podrá reemplazar a algunas armas occidentales de características similares, como los ATACMS, fabricadas en Estados Unidos, que llevan una ojiva de 160 kg y cuentan con un alcance máximo de 300 km. Hasta el momento no trascendió su peso real; sin embargo, se estima que rondaría las 2 o 3 toneladas. En tanto a la producción, Badrak reveló que "aumentará de manera muy significativa".

¿Un peligro para Rusia? El experto en aviación, Kostiantyn Kryvolap, duda de la capacidad de Rusia para interceptar el nuevo misil ucraniano. Los sistemas de defensa S-300 y S-400 basados en misiles tierra-aire no serían suficientes. “Son eficaces contra misiles de crucero, no contra misiles balísticos. Para derribar un misil balístico, el interceptor debe golpearlo directamente y Rusia no tiene ese nivel de precisión”, explicó Kryvolap.

Los ATACMS, misiles que EE. UU. autorizó a Ucrania para usar contra Rusia

Luego de varios meses de pedidos y negociaciones, en noviembre del 2024, Estados Unidos autorizó a Ucrania el uso de misiles tácticos ATACMS contra objetivos en territorio ruso. Esta medida marca un avance importante en el respaldo militar que Washington ofrece a Kiev desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Aunque la autorización impone ciertas limitaciones, permite a Ucrania aumentar su capacidad ofensiva en un momento clave del conflicto.

Desde los primeros meses de la guerra, el gobierno de Volodímir Zelensky había solicitado estos misiles de largo alcance. La Casa Blanca analizó cuidadosamente los posibles riesgos antes de tomar la decisión. Con esta aprobación, la relación militar entre ambos países entra en una nueva etapa. La entrega de este armamento refuerza la postura estadounidense frente a Rusia.