El Gobierno de Trump y USCIS advierten que estos residentes deben cambiar su Green Card urgentemente en 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha publicado una información relevante para los inmigrantes residentes permanentes legales. Se ha informado que algunos tipos de Green Card serán reemplazados en 2025 debido a que muchos de esos documentos, cuya vigencia es de diez años y fueron expedidos hace años, ya no tienen una validez actualizada. Esta medida tiene como objetivo actualizar y mejorar el control de los registros de los inmigrantes residentes permanentes en el país.

La información también solicita a los inmigrantes que mantengan actualizadas sus tarjetas de residente permanente. Aunque la mayoría de las Green Cards son válidas por diez años, aquellos con versiones antiguas de sus tarjetas deben actuar con antelación para evitar problemas migratorios. Para ello, deben solicitar un reemplazo antes de que caduque su vigencia.

¿Qué Green Card deben ser reemplazadas en 2025?

USCIS ha notificado que las versiones antiguas de la Green Card ya no sirven como prueba del estatus migratorio. Por ello, aquellos residentes que tengan su Tarjeta Verde sin fecha de caducidad en el frente deberán solicitar un reemplazo. Este modelo es uno de los más antiguos y ha sido sustituido por versiones más modernas que incluyen la fecha de expiración.

Los residentes con tarjetas de permanencia bajo los formularios AR-3 o AR-103 también deberán solicitar la nueva tarjeta, ya que esos documentos no son válidos para comprobar el estatus migratorio. Además, los residentes con una Green Card condicional (válida solo por dos años) deben llevar a cabo ciertos trámites antes de la caducidad de su tarjeta. Este procedimiento implica la presentación del formulario I-751 o I-829, según el tipo de caso que haya sido utilizado.

Procedimiento para realizar el reemplazo de la Green Card mediante el formulario I-90

El reemplazo de la Green Card se realiza con el formulario I-90, conocido como "Petición para el Reemplazo de la Tarjeta de Residente Permanente". Este formulario se puede presentar electrónicamente a través del portal de USCIS o por correo postal. Las tarifas son de US$415 si se presenta en línea y de US$465 si se envía por correo.

Es crucial que todos los residentes permanentes soliciten el reemplazo de su Green Card si esta ha caducado o está a punto de caducar, si ha sido perdida, robada o destruida, o si contiene datos incorrectos, como un cambio de nombre o dirección. También deben solicitar el reemplazo si la tarjeta fue emitida cuando el solicitante era menor de 14 años y ahora ha superado esa edad.

¿Qué sucederá si no pido el reemplazo de mi Green Card este año?

Si los residentes permanentes no solicitan el reemplazo de su Green Card antes de su caducidad, o si continúan utilizando una tarjeta que ya no es válida, podrían enfrentar problemas legales. En primer lugar, aquellos que no tengan una Tarjeta Verde vigente pueden tener dificultades para renovar su estatus migratorio o acceder a otros beneficios futuros, como la ciudadanía estadounidense.

Además, si no se realiza el reemplazo antes de la fecha de vencimiento, los inmigrantes podrían tener problemas para demostrar su estatus migratorio, ya sea en un proceso legal, en el ámbito laboral o en situaciones que puedan afectar su historial criminal. Esto puede poner en una situación precaria tanto a la persona como a su familia. Por lo tanto, es esencial que los titulares de la Green Card se informen sobre la fecha de vencimiento de su tarjeta y actúen con prontitud para evitar complicaciones.