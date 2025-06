Polonia: eligen presidente a Karol Nawrocki, nacionalista respaldado por Donald Trump y ultraderecha europea

Polonia eligió como nuevo presidente a Karol Nawrocki, un historiador conservador respaldado por el partido de derecha populista Ley y Justicia. Con el 50,89 % de los votos, se impuso por un estrecho margen a Rafal Trzaskowski, actual alcalde de Varsovia y figura representativa del sector liberal y proeuropeo del país.

La victoria de Nawrocki, confirmada el 2 de junio tras la segunda vuelta de las elecciones, refleja la fractura ideológica que atraviesa el país. Analistas sostienen que Polonia se debate entre una agenda nacionalista respaldada por Washington y el modelo democrático liberal que impulsa Bruselas, de acuerdo a un informe de The New York Times, donde se sustenta que el resultado convierte al país en un microcosmos del conflicto que divide hoy a Occidente.

Karol Nawrocki, de 42 años, asumirá la presidencia el próximo 6 de agosto, en reemplazo de Andrzej Duda. Aunque el jefe de Estado en Polonia no controla directamente el gobierno, sí tiene poder para vetar leyes, representar al país en el exterior y condicionar la agenda legislativa.

El nuevo presidente fue propuesto por el partido Ley y Justicia (PiS), que perdió el poder en 2023 tras ocho años de gobierno. Nawrocki llega al cargo sin historial electoral previo, pero con una reputación forjada desde el Instituto de Memoria Nacional, donde promovió una narrativa patriótica y revisionista. Durante su gestión, lideró la remoción de monumentos soviéticos y criticó duramente la influencia rusa y el secularismo europeo, lo que le valió sanciones simbólicas por parte de Moscú.

Su campaña giró en torno a los valores tradicionales, el fortalecimiento de la soberanía nacional y la defensa de la familia como núcleo social. Fue respaldado abiertamente por Donald Trump, quien lo recibió en el Despacho Oval antes de las elecciones, y por figuras como Viktor Orbán y el bloque conservador CPAC, que organizó su primera convención en Polonia justo antes del balotaje.

¿Quién es Karol Nawrocki y qué ha propuesto?

Nawrocki no tiene experiencia en cargos ejecutivos, pero su perfil público creció como promotor de un relato histórico centrado en el heroísmo nacional y el rechazo a las imposiciones extranjeras. Sus propuestas durante la campaña incluyeron mantener el apoyo militar a Ucrania, aunque se mostró en contra de su ingreso a la OTAN y a la Unión Europea (UE), una postura que choca con la posición de Tusk y la mayoría del Parlamento.

También atacó con fuerza las reformas impulsadas desde Bruselas. Según France 24, el nuevo presidente de Polonia considera que la UE intenta imponer una agenda ideológica alejada de los valores católicos y tradicionales. Su discurso se alineó con el de Marine Le Pen y Giorgia Meloni, quienes lo felicitaron tras conocerse los resultados.

Entre los puntos que defendió están la protección de la identidad nacional, la oposición a los derechos LGBT promovidos desde la UE, el rechazo a una política migratoria común y la denuncia de una “oligarquía bruselense” que, según él, actúa sin legitimidad democrática. Este posicionamiento lo convirtió en el favorito de los sectores más conservadores del país.

¿Qué se espera con Nawrocki en la presidencia de Polonia?

El nuevo presidente tendrá un impacto directo en la política interna al ejercer el poder de veto. Como señaló The New York Times, el primer ministro Tusk no cuenta con la mayoría calificada de tres quintos para anular los vetos presidenciales. Esto anticipa una etapa de parálisis legislativa y tensiones entre el Ejecutivo y la presidencia. Nawrocki, al igual que Duda, podría frenar cualquier intento de revertir la politización del sistema judicial o flexibilizar la ley del aborto.

Su elección también proyecta una influencia mayor en los equilibrios europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Nawrocki, aunque pidió continuar la cooperación con respeto al Estado de derecho. Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresaron mensajes similares. Por el contrario, figuras de la derecha populista europea vieron en su victoria un respaldo al nacionalismo identitario y al euroescepticismo.

Desde Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski también saludó al nuevo mandatario, aunque le recordó que Polonia es “la base de la seguridad regional”. Esa mención apunta a los crecientes sectores antiucranianos en la política polaca, a los que Nawrocki ha dado visibilidad en las últimas semanas. Aunque no se prevé un cambio inmediato en la postura frente a la guerra, su discurso podría tensar la relación bilateral.