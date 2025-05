ICE libera a inmigrante con Green Card detenida durante 3 meses pese a haber vivido 50 años en EEUU

Después de una detención que se prolongó por tres meses en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Lewelyn Dixon, una ciudadana filipina con estatus de residente permanente legal en Estados Unidos, ha regresado a su hogar.

La liberación de Dixon, de 64 años y técnica de laboratorio en la Universidad de Washington, se concretó el jueves desde el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma, Washington. Esta resolución se produjo luego de que un juez determinara que la Sra. Dixon no calificaba para un proceso de deportación.

El origen de la detención de Lewelyn Dixon por ICE

La detención de Lewelyn Dixon en el aeropuerto, un evento que sorprendió a su círculo cercano, se vincula a una condena por malversación de fondos de hace décadas. Benjamin Osorio, abogado de Dixon, indicó previamente que esta antigua infracción pudo haber sido detectada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al momento de su arribo, lo que desencadenó su posterior retención por parte de ICE.

La Sra. Dixon, en el año 2000, aceptó su culpabilidad por un delito no violento. Durante su desempeño como cajera principal y supervisora de operaciones en Washington Mutual Bank, sustrajo un total de 6,460 dólares en ocho ocasiones sin la debida autorización de la entidad bancaria. Documentos judiciales confirman que, a raíz de esto, se le impuso el pago de una restitución y 30 días en una casa de reinserción, compromisos que completó para el año 2019.

Experiencia de Lewelyn Dixon en el centro de detención de ICE

Tras su liberación, Lewelyn Dixon agradeció a una multitud de partidarios congregada fuera del centro de detención. La Sra. Dixon compartió su experiencia y describió las condiciones en las instalaciones como "horribles", "terribles" y "súper abarrotadas". Destacó la constante rotación de detenidos, donde algunos son liberados mientras otros ingresan. Su sobrina, Lani Madriaga, comentó que, desde su salida, Dixon ha dedicado su tiempo a reunirse con sus seres queridos, disfrutando de momentos familiares y ajustándose nuevamente a la vida cotidiana.

La situación representó un shock para la familia, en particular porque la Sra. Dixon había mantenido su condena en secreto. No obstante, Madriaga afirmó que el descubrimiento no altera su percepción de su tía, quien, según sus palabras, "cambió todo" y se dedicó con esfuerzo al sector de la salud, enfocada en ayudar a la comunidad.

¿Por qué Lewelyn Dixon no solicitó la ciudadanía americana?

Previo a su detención, Dixon cumplía los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, optó por conservar su nacionalidad filipina, una promesa a su padre para mantener propiedades en su país de origen. Su abogado, Osorio, considera que la Sra. Dixon pudo no haber comprendido los riesgos implícitos de permanecer únicamente con una Green Card.

Como prioridad inmediata, Lewelyn Dixon busca obtener la ciudadanía, además de planear su retorno al trabajo en el corto plazo. El caso de Dixon se suma a otras detenciones de poseedores de Green Card en Estados Unidos, en un contexto de mayor aplicación de las leyes migratorias.