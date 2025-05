Crisis económica en Bolivia: comerciantes rechazan el boliviano y exigen pago en soles tras devaluación

Bolivia enfrenta un panorama económico complicado que afecta severamente el comercio en sus zonas limítrofes. En Desaguadero, por ejemplo, la moneda local perdió aceptación en muchas transacciones, siendo reemplazada por el sol peruano.

Los comerciantes bolivianos, quienes ya no puede realizar pagos en bolivianos a sus proveedoras peruanas, manifestaron que ya no pueden pagar a sus proveedores peruanos en bolivianos, pues este ya no tiene valor. Los comerciantes se ven obligados a cambiar bolivianos a soles para poder realizar sus compras.

Los comerciantes bolivianos deben cambiar bolivianos a soles para poder pagarles a sus proveedores. Foto: Andina

Consecuencias de la devaluación del boliviano en el comercio local

La situación llevó a un incremento en los precios de los productos en La Paz, afectando al consumidor final. Según economistas, el tipo de cambio en Desaguadero alcanzó los 5,10 bolivianos por sol peruano, lo que representa una devaluación superior al 160%. Esta variabilidad en el tipo de cambio llevó a muchos importadores a paralizar sus actividades, ya que los costos operativos superan sus posibilidades actuales.

El contrabando como respuesta a la crisis

La pérdida de valor del boliviano provocó un aumento del contrabando “a la inversa”, con productos como carne, huevos y gas licuado de petróleo ingresando desde Perú. Este fenómeno no es exclusivo de la frontera con Perú, ya que en Bermejo, límite con Argentina, compradores argentinos cruzan a Bolivia para adquirir alimentos y ropa, atraídos por la devaluación del peso argentino. Hace un año, el cambio entre las monedas de estos países era de mil pesos argentinos por 7 bolivianos; actualmente el cambio es por 14 bolivianos.

Impacto en el mercado interno boliviano

Los efectos de la devaluación también se sienten en el mercado interno. Según un informe de UNITEL Bolivia, se prevé que los precios de los menús populares en mercados y puestos de comida aumenten a 13 bolivianos en junio de 2025. Las vendedoras atribuyen este aumento a la alza en los precios de la canasta básica y la falta de dólares.

Modificaciones en la gastronomía local

Platos típicos como el silpancho, muy consumido en Bolivia, se verán modificados por el alto costo de los ingredientes. Algunos puestos de comida anunciaron que dejarán de incluir huevo en este plato, ya que su precio subió considerablemente. Esta situación refleja cómo la crisis económica está transformando no solo el comercio, sino también la cultura alimentaria del país.