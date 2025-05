El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que no existen indicios, ni por vías de Inteligencia ni por fuentes abiertas, que indiquen que Rusia esté dispuesta a poner fin a la guerra. En su discurso vespertino, el mandatario aseguró que el Kremlin se prepara para una nueva fase ofensiva en el conflicto, en lugar de considerar opciones diplomáticas.

“Putin y su séquito no tienen planeado poner fin a la guerra. Ahora mismo no hay ningún indicio de que estén considerando seriamente la paz ni la diplomacia”, declaró Zelensky, quien también señaló que las acciones recientes del ejército ruso confirman su estrategia de prolongar la invasión que comenzó en febrero de 2022. El mandatario pidió a sus aliados internacionales que lleguen a las mismas conclusiones y ejerzan más presión sobre Moscú.

Zelensky acusa a Rusia de preparar nuevas ofensivas

En su más reciente alocución, Volodimir Zelensky destacó que los datos recopilados por los servicios de Inteligencia y las observaciones del terreno confirman que el Kremlin mantiene su apuesta por el conflicto armado. "Al contrario, hay claras evidencias de que están preparando una nueva ofensiva. Rusia cuenta con una guerra prolongada", declaró el jefe de Estado.

En los últimos tres días, el ejército ruso ha lanzado más de 900 drones contra objetivos en territorio ucraniano. A estos ataques se suman misiles balísticos y misiles de crucero dirigidos contra zonas civiles. “No hay una lógica militar en esto, sino una clara opción política: la opción de Putin, la opción de Rusia, la opción de seguir haciendo la guerra y destruyendo vidas”, remarcó Zelensky.

Además, enfatizó que Rusia está llevando a cabo una ofensiva aérea sin precedentes, demostrando que no tiene interés alguno en las iniciativas diplomáticas lideradas por países como Estados Unidos. “Hablan mucho de diplomacia, pero mientras siga habiendo constantes ataques rusos, constantes muertes, incesantes ofensivas e incluso preparativos para nuevas ofensivas, el diagnóstico es claro”, insistió.

Estados Unidos y la UE también condenan los ataques rusos

El expresidente estadounidense Donald Trump también se pronunció sobre la situación. Aunque mantuvo un tono ambiguo, declaró que no estaba satisfecho con las acciones del Kremlin. “Está matando a mucha gente. No sé qué demonios le pasó a Putin”, dijo Trump desde la pista del aeropuerto de Morristown, antes de abordar el Air Force One.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, exigió un aumento de la presión internacional contra Moscú. “Los ataques de anoche demuestran una vez más la determinación de Rusia de provocar más sufrimiento y la aniquilación de Ucrania. Es devastador ver a niños entre las víctimas inocentes, heridos y asesinados”, escribió en sus redes sociales.

Las autoridades ucranianas confirmaron la muerte de 13 personas durante los recientes bombardeos, incluyendo tres menores: Roman, Tamara y Stanislav, de ocho, doce y diecisiete años. Los fallecimientos ocurrieron en la región noroccidental de Zhytomyr, donde los ataques se intensificaron en las últimas horas.

Ucrania pide más apoyo global y medidas concretas

Zelensky solicitó a los líderes occidentales que respondan con firmeza ante la postura del Kremlin. “Rusia se merece la presión total, todo lo que se pueda hacer para limitar su capacidad militar”, dijo en un mensaje difundido por redes sociales. El mandatario insistió en que el silencio internacional solo fortalece la agresividad de Moscú.

El reciente intercambio de prisioneros, que incluyó a 1.000 soldados y civiles capturados por cada bando, no ha servido como indicio de una distensión. Por el contrario, los ataques se intensificaron justo después del canje, lo que refuerza la postura del gobierno ucraniano sobre las verdaderas intenciones del Kremlin.