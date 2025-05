No hay "sueño americano": inmigrantes de este país son amenazados por las políticas migratorias de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió cerrar los cruces fronterizos y firmó, en su primer día de cargo, una orden ejecutiva que declaró el estado de emergencia en la frontera con México. De acuerdo con Trump, esta medida permitiría detener la "invasión" y realizar la "mayor deportación" en la historia estadounidense. Entre los 10 millones de indocumentados en el país, miles son armenios que temen ser deportado sin previo aviso.

Historias como las de Levon Sirunyan, quien llegó a Estados Unidos con visa de turista y decidió no regresar a Armenia, trabaja en Los Ángeles, paga impuestos y espera la residencia permanente, pero reconoce que la vida en el país es difícil: "Desde lejos, todo parece tan tentador. Pero una vez que sientes estas dificultades en tu propia piel, lo entiendes todo mucho mejor", expresó.

Deportaciones masivas a inmigrantes por políticas de Trump

Poco después de asumir su segundo mandato, Donald Trump anunció la mayor deportación de inmigrantes ilegales en la historia de Estados Unidos. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), 2,808 ciudadanos armenios, 3,518 rusos, 3,103 turcos, 709 azerbaiyanos, 38,677 brasileños y 37,908 chinos figuran en la lista de quienes serían expulsados. El Alto Comisionado de Armenia para Asuntos de la Diáspora, Zareh Sinanyan, señaló: “Estamos informados sobre la decisión de deportar a más de 2,000 ciudadanos armenios, aunque la cifra real de migrantes indocumentados es considerablemente mayor”.

A comienzos de mayo, Trump firmó la primera orden ejecutiva para implementar un programa de autodeportación voluntaria. Los inmigrantes indocumentados pueden reservar un vuelo gratuito de regreso a su país y recibir una bonificación de US$1.000. Sin embargo, hasta ahora no se han registrado voluntarios para este programa. Trump advirtió que quienes no opten por salir voluntariamente enfrentarán “consecuencias estrictas”.

Temor de inmigrantes armenios por deportaciones de Trump

La vida cotidiana de los armenios en Estados Unidos es en incertidumbre. Nune Avanesyan, que cruzó la frontera con su hijo en 2023 relata: "La vida aquí es dura. Pagamos US$2.250 solo de alquiler. Además, hay impuestos, otros gastos, los honorarios del abogado.Y encima, vivimos en la incertidumbre. Nuestro caso está programado para 2027. No tenemos ni idea de qué decidirá el tribunal".

De igual manera, Marine Martirosyan, de 56 años, también llegó con visa de turista y, aunque tiene permiso de trabajo hasta 2029 y paga impuestos, no sabe que puede pasar: “La política migratoria de Trump es aterradora; cualquier cosa podría ocurrir. Sin embargo, por el momento nadie me molesta y no tengo intención de deportarme voluntariamente. ¿Tal vez esto sea solo una estrategia para intimidar a la gente?”, se cuestiona.