Donald Trump rompió el silencio tras el más reciente ataque aéreo de Rusia contra Ucrania. Desde el aeropuerto de Morristown, el presidente de Estados Unidos criticó con firmeza al mandatario ruso, Vladimir Putin. "No estoy nada contento con lo que Putin está haciendo. Está matando a mucha gente y no sé qué diablos le pasó a Putin", declaró antes de abordar el Air Force One.

Estas declaraciones reflejan un tono más firme hacia Putin, a quien Trump ha mencionado en el pasado como alguien con quien mantenía una buena relación. Sin embargo, tras el bombardeo ruso que dejó al menos 13 muertos en Ucrania, el mandatario dejó ver su molestia y consideró la posibilidad de aplicar nuevas sanciones contra Rusia.

Donald Trump reacciona al ataque ruso que dejó 13 muertos en Ucrania

El domingo 26 de mayo, Moscú lanzó una nueva ofensiva aérea contra Ucrania que dejó al menos 13 muertos. Fue la segunda noche consecutiva de ataques masivos, centrados principalmente en Kiev.

Según la fuerza aérea ucraniana, lograron derribar 45 misiles y 266 drones durante esta nueva ola de bombardeos que afectó a gran parte del país. El ataque ocurrió pocas horas antes del mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania desde que comenzó la invasión en febrero de 2022.

Donald Trump no solo expresó preocupación por la escalada de violencia, también dijo sentirse desconcertado por las decisiones del presidente ruso. "Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, no me gusta esto en absoluto", afirmó.

¿Hay posibilidad de tregua entre Rusia y Ucrania?

A pesar de los ataques, el presidente Donald Trump contó que tuvo una conversación telefónica de dos horas con Vladimir Putin el lunes pasado. Según explicó, hay intención de retomar las negociaciones entre Moscú y Kiev para lograr un alto al fuego, aunque la situación en el terreno muestra lo contrario.

En más de tres años de conflicto, Putin no ha dado señales claras de querer detener la invasión. Hasta ahora, solo ha planteado algunos lineamientos generales sobre las condiciones que Rusia exigiría para llegar a un posible acuerdo de paz.