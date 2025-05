Malas noticias para inmigrantes en EEUU: gobierno de Trump demanda a cuatro ‘ciudades santuario’ de este estado

La administración de Donald Trump demandó a cuatro ciudades santuario de Nueva Jersey por no colaborar con ICE. | Composición LR

El gobierno de Donald Trump demandó a cuatro ciudades de Nueva Jersey por sus políticas de ciudades santuario. La solicitud corresponde al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que alega que dichas ciudades obstaculizan la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención de inmigrantes.

Según Fox News, la acción legal recae sobre los municipios de Newark, Jersey City, Hoboken y Paterson. El documento argumenta que sus políticas impiden a los agentes federales cumplir con su labor, especialmente cuando se trata de inmigrantes con antecedentes penales.

Gobierno de Trump demanda a cuatro ciudades santuario de Nueva Jersey

De acuerdo con Fox News, el Departamento de Justicia presentó la denuncia el jueves 22 de mayo de 2025, el cual establece que existen medidas “por intención y diseño” para evitar que el ICE actúe dentro de sus jurisdicciones.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que, aunque los estados pueden decidir no colaborar activamente con las políticas migratorias, no pueden crear obstáculos que impidan su ejecución. “Si bien los estados y los gobiernos locales son libres de mantenerse al margen mientras Estados Unidos realiza este importante trabajo, no pueden interponerse en el camino”, indica la demanda. La administración Trump ya ha iniciado procesos similares contra los alcaldes Ras Baraka (Newark), Ravi Bhalla (Hoboken), Steven Fulop (Jersey City) y Andre Sayegh (Paterson).

Reacciones de alcaldes de Nueva Jersey ante la demanda de Donald Trump

Los alcaldes respondieron tras conocerse la demanda. El alcalde de Newark, Ras Baraka, calificó la medida como absurda. “No estamos obstaculizando la seguridad pública. Defendemos la Constitución y cumplimos las leyes del estado de Nueva Jersey”, declaró.

Por su parte, Bhalla replicó que "Hoboken es una comunidad que se enorgullece de su vitalidad, diversidad cultural e inclusión, y seguiremos unidos como comunidad por lo que es justo y equitativo", en un comunicado. "La ciudad de Hoboken trabajará con ahínco para defender nuestros derechos, defender nuestra causa y derrotar la anarquía de la Administración Trump. Para que quede claro: no cederemos".

"Jersey City es demandada por ser una ciudad santuario; supongo que MAGA se quedó sin teorías conspirativas esta semana", escribió Fulop en X. Además, aseveró que "La verdad es esta: las políticas de Jersey City protegen a las familias, reflejan nuestros valores y han logrado tasas de criminalidad históricamente bajas. Como gobernador, no me dejaré intimidar. Lucharemos contra esto y ganaremos".