Interceptan orden rusa que revela ejecuciones de prisioneros de guerra en Ucrania: “Maten a los demás”

La inteligencia militar ucraniana entregó a CNN una serie de audios interceptados que revelan nuevas ejecuciones sumarias ordenadas por altos mandos rusos durante enfrentamientos en la región de Zaporizhzhia. Las grabaciones, corroboradas por expertos forenses, coinciden con imágenes captadas por drones que muestran a soldados ucranianos siendo abatidos tras rendirse, un hecho que intensifica las denuncias de crímenes de guerra en el marco de la guerra Rusia Ucrania.

Las órdenes se habrían emitido el 17 de noviembre de 2024 desde el mando del 394º Regimiento de Fusileros Motorizados del ejército ruso, en una operación en la localidad de Novodarivka. En una de las comunicaciones, un comandante ordena explícitamente: “Capturen al comandante y maten a los demás”. Según las autoridades ucranianas, esta unidad ya estaba vinculada a otras ejecuciones extrajudiciales, incluida la decapitación de un prisionero meses antes.

La orden que apunta al Kremlin

Los audios, grabados entre las 12:05 y 12:31 p.m., revelan un patrón sistemático en la conducta de las tropas rusas. A las 12:22 p.m., una voz masculina pregunta por el comandante ucraniano, exige su captura y ordena la ejecución: “Pregunten quién es el comandante. ¿Quién es el comandante? Pregunten. Capturen al comandante y maten a los demás.”. Minutos después, un combatiente ruso confirma por radio: “Matamos a los jodidos demás”, mientras las imágenes aéreas muestran cómo uno de los prisioneros, tras levantar las manos, recibe un disparo en la cabeza.

El comandante ruso ordena la retirada tras la detección de un dron en la zona. Las imágenes satelitales de Novodarivka, donde ocurrió el ataque, coinciden con la ubicación observada en el video. Expertos independientes, como Robert Maher, profesor de análisis forense en la Universidad Estatal de Montana, validaron la autenticidad del material entregado por Ucrania. “No hay evidencia de manipulación en las grabaciones”, aseguró a CNN.

El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, calificó el hecho como una “grave violación del derecho internacional”. Según explicó, estas ejecuciones no podrían repetirse sin “el consentimiento o la orden directa del más alto mando militar, lo que en el caso ruso implica a la Presidencia”.

Aumentan las investigaciones por crímenes de guerra

La Fiscalía General de Ucrania ha abierto 75 investigaciones penales relacionadas con la ejecución de prisioneros capturados, lo que representa un total de 268 soldados asesinados en cautiverio desde 2022. Estas acciones forman parte de un patrón denunciado en múltiples foros internacionales, donde Ucrania acusa a Rusia de violar sistemáticamente los Convenios de Ginebra desde el inicio de la invasión a Ucrania.

Entre los crímenes de guerra registrados figuran:

Ejecuciones de prisioneros en zonas como Zaporizhzhia y Bucha.

Bombardeos a escuelas, hospitales y redes de energía.

Ataques deliberados contra civiles y zonas residenciales.

Deportaciones ilegales de niños ucranianos hacia Rusia.

La Corte Penal Internacional (CPI) ya ha emitido órdenes de arresto contra altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por la deportación forzada de menores, considerada una infracción grave del derecho internacional humanitario. Las nuevas pruebas reforzarían el expediente que se investiga por crímenes de lesa humanidad.

Impacto internacional y silencio oficial

Los nuevos hallazgos podrían tener consecuencias en el plano diplomático. Analistas consultados por CNN advierten que las implicancias jurídicas de estas pruebas complicarían cualquier intento de negociación futura entre Ucrania y Rusia. También pondrían en entredicho el respaldo de algunos países aliados al Kremlin.

Un dato que destaca el reportaje es el papel de la anterior administración de Donald Trump, señalada por CNN como responsable de bloquear iniciativas del Departamento de Estado destinadas a documentar crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Esta interferencia, según exfuncionarios estadounidenses, obstaculizó el trabajo de organismos internacionales que desde el comienzo de la guerra Rusia Ucrania buscan sistematizar pruebas de las violaciones cometidas en territorio ucraniano.

Rusia no ha emitido respuesta oficial sobre este caso en particular, aunque previamente ha negado cualquier implicación en ejecuciones extrajudiciales o ataques contra civiles. No obstante, las grabaciones y videos recientemente difundidos refuerzan la narrativa ucraniana sobre una conducta reiterada de abusos por parte de las fuerzas invasoras en territorios como Zaporizhzhia y Novodarivka.