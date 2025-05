Emma Evens, de 34 años, vive con miedo constante debido a su epilepsia severa y a las convulsiones tónico-clónicas que se presentan sin previo aviso. Su condición, invisible para muchos, le ha provocado lesiones graves como dientes rotos, una nariz fracturada y quemaduras en el rostro.

Por su condición, la mujer, quien se desempeña como asistente ejecutiva de Wickford, Essex; no solo cuenta los síntomas que afronta en su vida cotidiana. También debe lidiar con el estigma social y la falta de comprensión que todavía persisten en torno a este tipo de enfermedades invisibles.

La lucha diaria de Emma contra una epilepsia severa e invisible

Vivir con epilepsia severa, para Evens es una condición que altera por completo su rutina diaria. Es por ello, que relata a NeedToKnow, no recibir señales o advertencias cuando se aproxima una convulsión.

"Es difícil determinar qué las desencadena; puede ser el calor, el ejercicio, el estrés o no comer ni beber lo suficiente. Pierdo el conocimiento, hago un ruido fuerte y me desmayo" manifiesta la mujer de 34 años.

En relación a ello, Emma también detalló lo que sucede durante una convulsión: “Mi cuerpo se pone rígido y se sacude, pero una vez que eso pasa, simplemente me quedo inconsciente mientras mi respiración se estabiliza. Me he caído tantas veces y me he lastimado gravemente”, cuenta.

Una convulsión le provocó quemaduras en el rostro

Durante una crisis epiléptica en su cocina, la mujer sufrió una quemadura en el rostro que le dejó una cicatriz permanente y le generó un profundo miedo a cocinar sola. Además, necesita asistencia para entrar y salir de la ducha, y vive con una constante sensación de inseguridad a lo largo del día.

Emma, quien vive con convulsiones desde los seis años, ha enfrentado serias dificultades para mantener un empleo, en gran parte por el estigma que aún rodea su condición, según informa Essex Live.