Redadas inesperadas del ICE: esta es la isla de EEUU donde se arrestan y deportan inmigrantes latinos

Las duras medidas del presidente Donald Trump contra la inmigración ha alcanzado todos los rincones de Estados Unidos, incluyendo ahora una zona remota en la Isla Grande de Hawái.

Diversos informes señalan que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado enfocándose en trabajadores inmigrantes. En especial, en aquellos que recolectan café en el distrito de South Kona.

Los inmigrantes son clave en la economía del estado. Foto: The New York Times.

Reportan redadas del ICE en campos de cultivo de café en Hawái

"En este país, hasta los gatos y perros tienen derechos, y aun así están siendo tratados mejor que algunos de nuestros miembros de la comunidad", declaró Armando Rodríguez al canal local KITV.

Armando y Karina Rodríguez, fundadores de Aloha Star Coffee Farms, iniciaron el proyecto “Aloha Latinos Hawaii” con el propósito de apoyar a los trabajadores latinoamericanos en la agricultura hawaiana y ofrecerles una red de contacto con otros latinos.

No obstante, desde febrero, ICE ha intensificado sus operativos en la isla en busca de inmigrantes indocumentados, según reporta el medio The New York Times.

Rodríguez teme que la cosecha se vea afectada, pues muchos trabajadores con residencia legal no quieren regresar por miedo a ser detenidos en los aeropuertos. “Aunque tengan papeles, temen que les quiten la green card.”

Según el censo estadounidense de 2024, el condado de Hawái tiene una población de poco más de 200.000 habitantes, de los cuales el 11,9% son de origen hispano o latino.

La legisladora estatal Jeanne Kapela, cuyo distrito incluye zonas cafetaleras, señaló que “aunque no sean muchas las personas detenidas, el efecto es devastador.”

Redadas generan temor entre la población inmigrante de Hawái y golpean economía

“Sabemos que ellos tienen un trabajo que hacer. Mientras realmente vayan tras criminales, estamos bien con eso”, dijo Rodríguez a KITV.

Sin embargo, destacó que su iniciativa, Aloha Latinos, busca defender los derechos civiles de los hispanos que viven en la isla con sus familias.

Aun así, agregó que las recientes redadas están destrozando muchas vidas. “El miedo se ha transformado en ira. Hay muchas comunidades enojadas; están generando resentimiento entre la gente”, expresó.

La cosecha de café es un sector esencial en la economía local. Aloha Star Farms indica que el café Kona, conocido por su calidad gracias a su suelo volcánico y clima ideal, puede venderse por más de US$30 por una bolsa pequeña.

Durante décadas, miles de inmigrantes latinoamericanos han recogido estos granos a mano en los campos de Kona. La industria no puede acceder fácilmente al programa federal de visas agrícolas temporales, que es costoso y complejo.

“Es aterrador. Hoy hay niños que ven cómo arrestan a sus padres frente a ellos. Ven cómo los tratan como si fueran criminales”, denunció Victoria Magaña, agricultora de café, a KITV.

ICE realiza operativo en Hawái y detiene a 50 inmigrantes

La semana pasada, autoridades federales de EE. UU. realizaron un operativo en Oahu, Maui y la Isla Grande de Hawái, donde arrestaron a 50 personas con antecedentes por delitos graves como:

Asesinato

Violencia doméstica

Narcotráfico

Posesión ilegal de armas.

La operación fue liderada por ICE y se llevó a cabo entre lunes y jueves, sin apoyo de la policía local. Contó con la colaboración de:

FBI

DEA

ATF

Servicio de Alguaciles

Guardia Costera.

Todos los detenidos están bajo custodia y en proceso de deportación, aunque no se dieron detalles sobre sus identidades.

