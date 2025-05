India habría hecho una oferta para reducir la totalidad (100%) de los aranceles a los productos de Estados Unidos, según reveló el presidente Donald Trump. El anuncio se da mientras India negocia un acuerdo con el objetivo de evitar mayores impuestos a la importación. Además, el gobierno indio no contestó a las declaraciones del mandatario republicano.

Días antes, India advirtió sobre posibles aranceles como respuesta al incremento estadounidense sobre el acero y el aluminio. Esta postura indica una actitud más firme por parte de Nueva Delhi frente a Washington. A pesar de las tensiones, ambas partes mantienen el diálogo comercial. Las negociaciones siguen abiertas en busca de un acuerdo.

Trump sobre India: "Cobran más aranceles que cualquier otro país"

En febrero de este año, el presidente Trump anunció un paquete de aranceles “recíprocos” y citó a India en varias ocasiones. La Casa Blanca criticó los impuestos sobre el valor agregado y los servicios digitales que aplica ese país, así como el aumento del déficit comercial bilateral. Trump afirmó que "India impone los aranceles más altos del mundo". Estas declaraciones ocurrieron poco antes de su reunión con el primer ministro Narendra Modi.

Durante el evento del “Día de la Liberación” en abril, Trump reiteró su postura y calificó las políticas comerciales de India como “muy, muy difíciles”. Contó que le expresó directamente a Modi su inconformidad al señalar que India no trata bien a Estados Unidos. La Casa Blanca estimó que, si India elimina sus barreras, las exportaciones de EE. UU. crecerían al menos en US$ 5.300 millones al año. Sin embargo, no se ha explicado cómo se calcularon esas proyecciones.

El déficit comercial de bienes entre ambos países casi se duplicó desde el inicio del gobierno de Trump. Esta alza coincidió con un aumento similar en el volumen de bienes importados por ambas naciones. Entre los principales productos que EE. UU. importó de India se encuentran medicamentos, dispositivos de comunicación y ropa. Por su parte, Estados Unidos exportó a India aceites, gases, productos químicos y piezas aeroespaciales.

Trump en contra de que Apple produzca en India

Trump indicó que Apple planea aumentar su producción en Estados Unidos, aunque no reveló cómo se desarrollará esta expansión. CNBC intentó obtener más detalles, pero la empresa aún no ha ofrecido información adicional. En un tenso panorama comercial con Nueva Delhi, Trump describió a India como uno de los países con aranceles más elevados. Aun así, señaló que el país asiático propuso un acuerdo para evitar nuevos aranceles.

A pesar de esta oferta, la administración estadounidense impuso en abril un “arancel recíproco” del 26% sobre productos indios, aunque esa tarifa fue reducida temporalmente hasta julio. En paralelo, se reportó que Apple continúa su avance en India. Foxconn, su principal ensamblador, recibió autorización del gobierno para construir una planta de semiconductores. El proyecto se desarrollará en conjunto con el HCL Group.