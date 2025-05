Tras la muerte de 'Pepe' Mujica, esta es la vez que pidió la renuncia de Dina Boluarte: "Hay una inestabilidad latente"

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, fallecido a los 89 años, dejó un profundo legado de análisis político y social. Su visión sobre la crisis institucional en Perú resuena con fuerza en la actualidad.

La noticia de su muerte ha conmovido a América Latina, donde Mujica fue un símbolo de sobriedad política y ética. En sus últimos análisis, abordó la situación crítica de Perú, destacando la fractura social y la falta de diálogo como problemas estructurales que afectan la democracia.

Durante una entrevista en 2023, Mujica expresó su preocupación por la atomización política en Perú y la necesidad de un cambio en la dirección del país. Su llamado a la renuncia de Dina Boluarte refleja su compromiso con una política más inclusiva y representativa.

¿Qué dijo Jose 'Pepe' Mujica sobre Dina Boluarte?

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, advirtió sobre la compleja situación política del país al señalar: “Perú mantiene una atomización política muy fuerte”, en referencia a la fragmentación del sistema de partidos y la imposibilidad de construir consensos duraderos.

Asimismo, al abordar la problemática social, Mujica no evitó tocar un tema sensible y afirmó: “Hay un Perú de la costa y un Perú de la sierra. Hasta con tintes de problemas raciales. Una sociedad que no ha podido integrarse”.

En 2023, ante la compleja situación social, política y cultural del Perú, el expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, afirmó con contundencia: “La renuncia de Dina Boluarte es una necesidad”.

José Mujica critica la crisis política peruana desde Uruguay

Desde su residencia en Uruguay, el expresidente José "Pepe" Mujica ofreció una entrevista que tuvo un impacto inmediato en los medios peruanos. Reconocido por su estilo directo, el exmandatario analizó de manera crítica la situación institucional del Perú. En un contexto de más de un año de manifestaciones, represión y parálisis política tras la destitución de Pedro Castillo, el país atravesaba una de sus crisis más graves desde el retorno a la democracia.