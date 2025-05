Louis Prevost, hermano de León XIV, revela detalles de su infancia con el nuevo papa: "Jugaba a ser sacerdote"

Robert Prevost, elegido como el nuevo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica tras el triste fallecimiento del Papa Francisco, asumió el nombre de León XIV. Desde su elección, han surgido relatos sobre su vida personal, y han salido a la luz aspectos inéditos de su trayectoria sacerdotal. Uno de los testimonios más sorprendentes fue el de su hermano, Louis Prevost, quien compartió un recuerdo de la infancia de Robert que dejó a muchos asombrados: "Jugaba a ser sacerdote", declaró a AFP.

Este detalle no solo revela su inclinación temprana hacia el camino religioso, sino que también ofrece una mirada única a su formación y a su sentido de vocación desde niño. Louis Prevost, al relatar este hecho, da un toque personal a la figura del nuevo Papa e invita a la reflexión sobre cómo los destinos se tejen incluso en la niñez.

Louis Prevost revela detalles inéditos de la infancia de León XIV

Cuando Louis Prevost se inclinaba a compartir juegos que muchos otros niños compartían, su hermano Robert Prevost, ahora León XIV, jugaba a ser sacerdote. "Le decía: '¡Qué aburrido! Juguemos a otra cosa'. Él me respondía: 'No, ¿puedo darte la comunión?' Y lo fastidiábamos diciéndole: 'Vas a ser el papa, quieres ser el papa''' reveló, presagiando lo que iba a ocurrir muchos años después. Incluso, le gustaba comprar caramelos con forma de disco y simulaba que se trataban de óbleas de comunión para dárselos a sus amigos.

Su hermano, además, aseguró que desde niño siempre quiso ser sacerdote. "Y lo logró. Salió de la secundaria y fue directo al seminario. Siempre se dedicó a servir al pueblo, ayudando a la gente a construir iglesias y escuelas", añadió.

Louis Prevost revela que no pudo contener su emoción al enterarse que su hermano fue elegido el nuevo papa. Foto: La Tercera

La reacción de Louis Prevost a la elección de su hermano León XIV como el nuevo papa

Louis Prevost vivió una intensa y emotiva espera durante la fumata blanca en la Capilla Sixtina. A pesar de su nerviosismo, sabía que su hermano podía ser el elegido. Al encender el televisor, intentó calmarse, pero la espera se alargó hasta convertirse en una agonía interminable.

Cuando el cardenal protodiácono, Dominique Mamberti, anunció finalmente el nombre de León XIV, Louis no pudo contener su emoción. "Estaba en la cama, y menos mal, porque si no, probablemente me habría caído. Pensé: 'Mi hermano es el Papa. No puedo creerlo’", confesó. Su reacción fue un torbellino de sentimientos: "Mi mente voló fuera de este mundo, es increíble, ridículo. Estaba tan emocionado", relató, recordando el momento en que su hermano alcanzó el trono papal.