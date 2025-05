Periodista de EE. UU. reacciona a saludo del Papa a Chiclayo: "No es estadounidense, es de Perú"

Robert Francis Prevost es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Bajo el nombre de León XIV fue presentado oficialmente en la basílica de San Pedro, donde lo esperaban cientos de fieles, entre latinoamericanos y europeos, quienes celebraron su llegada al Vaticano. Sin embargo, algo capturó la atención del mundo fue el saludo en español que envió a Chiclayo, ciudad del Perú, donde sirvió como obispo por más de diez años.

Este gesto sorprendió no solo a los peruanos, sino también a un periodista estadounidense, quien destacó que pese a haber nacido en Chicago, Estados Unidos, el papa es peruano y tiene un fuerte lazo con la comunidad de Latinoamérica.

Periodista de EE. UU. quedó sorprendido por saludo del Papa a Perú

Tras anunciarse el nombre de Robert Prevost como nuevo Papa de la Iglesia Católica, se escuchó el grito de cientos de fieles quienes esperaban conocer al predecesor de Francisco. Entre ellos se encontraba un reportero estadounidense, quien, desde la basílica de San Pedro y transmitiendo en vivo para un canal de Estados Unidos, contó como se vivió la ceremonia durante el mensaje de León XIV.

Según contó, aunque muchos fieles se acercaban a preguntarle para corroborar la nacionalidad del papa, el mensaje que mandó a Perú lo dejó impresionado. Ese emotivo gesto le dio a entender que si bien para todos los estadounidenses Robert Prevost nació en Chicago, para el resto del mundo, León XIV es peruano.

"Nos miramos y dijimos: 'Un papa estadounidense'. Otras personas que no eran de Estados Unidos estaban dudosas (sobre su nacionalidad) pero luego, cuando el Papa León XIV, desde el escenario, dijo: 'A toda mi gente en el Perú' (dijimos) De repente no es el papa estadounidense, es el papa sudamericano. Entonces hay dos respuestas a la pregunta ¿de dónde es (el nuevo papa)? Si eres estadounidense, dirás que es de Chicago, pero si no eres de Estados Unidos, dirás que es de Perú", comentó el periodista.

Reacción de los usuarios

Ante la viralización de este video en TikTok, publicado por la cuenta @vicvillasis62, usuarios no dudaron en dejar su comentario y referirse a la doble nacionalidad (estadounidense y peruana) del nuevo Papa del Vaticano.

"He's not from Chicago, he is from Chiclayo", "acá en España suena en toda la TV: 'El papa peruano'", "Nacido en Chicago pero orgullosamente peruano por elección", "Soy colombiana y para mi el papa es peruano", "El papa es discurso: ¡mi gente latina!", "Nació en Chicago, pero eligió ser chiclayano", "Perú es clave", se lee en alguno de los comentarios.