Naturalización en EEUU: USCIS advierte que inmigrantes perderán la ciudadanía americana por estas razones

Obtener la ciudadanía americana es un paso importante para los inmigrantes en Estados Unidos, pero ¿sabías que podrías perderla si no cumples con ciertas reglas? El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.(USCIS) establece que aunque la naturalización abre muchas puertas, existen varias razones por las cuales los ciudadanos naturalizados podrían perder su estatus. Estas razones no siempre son obvias, y podrían ocurrir sin que el inmigrante lo sepa.

Aunque no es común, el USCIS detalla las situaciones que pueden poner en riesgo la ciudadanía americana, y en este artículo te contaremos las más importantes. Es fundamental estar informado sobre las consecuencias de no cumplir con las regulaciones para no perder lo que tanto costó conseguir.

Naturalización en USA: razones por las que puedes perder la ciudadanía americana

Existen varias situaciones que pueden llevar a la desnaturalización de un ciudadano en Estados Unidos. A continuación, te detallamos las más relevantes según las directrices del USCIS:

No cumplir con los requisitos desde el inicio: si un inmigrante no cumplió con los requisitos necesarios para obtener la ciudadanía desde el principio, el gobierno puede considerar que la naturalización fue inválida desde el comienzo. Esto puede incluir no haber cumplido con los años de residencia requeridos o tener antecedentes penales no revelados durante el proceso de solicitud.



Mentir o dar información falsa en el proceso: USCIS es muy estricto cuando se trata de la honestidad en el proceso de naturalización. Si se descubre que un inmigrante ocultó información importante o presentó datos falsos, incluso años después de haber obtenido la ciudadanía, esta podría ser revocada. Esto incluye el uso de documentos falsificados o no declarar antecedentes penales relevantes.



Afiliación a ciertos grupos: después de obtener la ciudadanía, unirse o colaborar con grupos considerados enemigos del país, como organizaciones terroristas, extremistas o partidos comunistas, podría poner en peligro la ciudadanía americana. Esto es especialmente grave dentro de los primeros cinco años tras la naturalización.



Baja deshonrosa tras obtener la ciudadanía por servicio militar: aquellos que obtuvieron la ciudadanía gracias a su servicio en las Fuerzas Armadas de EE.UU. deben mantener una conducta honorable durante al menos cinco años. Si reciben una baja deshonrosa, pueden perder su ciudadanía.



Fraude durante el proceso de naturalización: si un inmigrante es condenado por fraude, como falsificación de documentos o identidad, se iniciará un proceso legal para revocar su ciudadanía. Este es uno de los motivos más graves para perder la ciudadanía.

Estados Unidos: ¿cómo proteger tu ciudadanía americana?

Para evitar perder tu ciudadanía americana, es esencial cumplir con todos los requisitos legales durante el proceso de naturalización. Además, mantener un comportamiento honesto y transparente durante toda tu vida cívica en Estados Unidos es clave. Aquí algunos consejos: