Cónclave se extiende: humo negro confirma que aún no hay nuevo Papa en el Vaticano

El 7 de mayo, el humo negro se elevó desde la chimenea de la Capilla Sixtina, lo cual significó un mensaje claro al mundo: aún no hay nuevo Papa. Este ritual cargado de tradición indica que los 133 cardenales, reunidos en cónclave, todavía no alcanzan el consenso necesario para elegir al próximo pontífice. Cada vez que se emite la fumata oscura, producto de una mezcla química especial, se confirma que las votaciones siguen sin resultado definitivo.

En medio de esta señal de espera, crece la tensión entre los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, donde miles se mantienen atentos. El mundo se encuentra a la expectativa observando con la esperanza de ver surgir el humo blanco que anunciará la llegada del nuevo líder de la Iglesia Católica. Esta elección, que definirá al sucesor del Papa Francisco, es vista como un momento decisivo para el futuro espiritual de más de mil millones de creyentes.

¿Qué significa el humo negro en el Vaticano?

El humo negro en el Vaticano es una señal visual tradicional utilizada durante un cónclave para comunicar al mundo que no se eligió un nuevo Papa. Este humo proviene de la quema de las papeletas de votación de los cardenales, mezcladas con productos químicos para que el color sea bien visible desde la Plaza de San Pedro. Cuando tras una votación no se alcanza el consenso necesario, una mayoría de dos tercio, se libera la fumata oscura como símbolo de que aún no hay decisión.

Para muchos creyentes y observadores, es un recordatorio de que la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica no es un asunto apresurado, sino un proceso reflexivo y guiado por el Espíritu Santo. La imagen del humo elevándose sobre la Capilla Sixtina genera un sentimiento de conexión entre millones de personas que siguen atentos cada momento del cónclave.

¿Quién será el nuevo papa del Vaticano?

Se viene desarrollando el cónclave con la participación de 133 cardenales, quienes realizan una votación estrictamente secreta para elegir al próximo Papa. Este proceso que tiene el interés mundial representa el comienzo de un nuevo capítulo para la Iglesia católica luego del pontificado de Francisco. Entre los principales candidatos destacan figuras con fuerte presencia en el Vaticano, lo que hizo que sus nombres suenen con fuerza para liderar la Iglesia Católica.

Entre los más voceados están el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, reconocido por su cercanía al papa Francisco y su visión progresista; el cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano con gran experiencia diplomática; el cardenal Matteo Zuppi, también italiano, conocido por su perfil pastoral y compromiso con el diálogo; y el ghanés Peter Turkson, quien trabajó activamente en temas de justicia social y medioambiente.