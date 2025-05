Israel anuncia intensos ataques en Gaza: “Que Hamás desaparezca de la faz de la Tierra”

El gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó un plan para intensificar la ofensiva del ejército de Israel en la Franja de Gaza. Mediante un video publicado en su cuenta de X, el primer ministro israelí anunció que la operación busca "que Hamás desaparezca de la faz de la Tierra" e incluye entre sus principales acciones el traslado de la población gazatí "por su propia protección".

"Ha sido la recomendación del jefe del Estado Mayor: avanzar hacia, como dijo, la derrota de Hamás. Cree que nos ayudará también a rescatar a los rehenes. Estoy de acuerdo con él. No vamos a flaquear en esto y no vamos a renunciar ni a uno solo de ellos", señaló Netanyahu en el video. "Es hora de dar los pasos finales", aseveró.

Israel aprueba plan para "conquista" de Gaza

El gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan militar para la “conquista” de la Franja de Gaza. La estrategia implica el despliegue gradual de tropas dentro del enclave palestino y el control sostenido de las áreas tomadas, con el objetivo de desmantelar por completo la estructura militar y política de Hamás.

"La operación incluye un ataque de gran envergadura y el desplazamiento de la mayoría de la población de la Franja de Gaza fuera de las zonas de combate", detalló Effi Defrin, portavoz del ejército israelí, a la prensa.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, quienes viven en la Franja se han visto obligados a desplazarse en varias ocasiones, debido a las ofensivas militares y órdenes de evacuación. Auni Auad, que reside en el sur del territorio palestino, ha cuestionado que las nuevas medidas contribuyan a un cambio, en declaraciones a la agencia France-Presse.

"Israel no ha parado ni la guerra, ni las matanzas, ni los bombardeos, ni la destrucción, ni el asedio o la hambruna, que continúan cada día", dijo. "¿Cómo puede hablar entonces de intensificación de las operaciones militares?", agregó.

Crisis sin precedentes en Gaza

"Nunca, en la historia de Gaza nos hemos encontrado en una situación así", comentó Amjad Shawa, director de la Red de Organizaciones No Gubernamentales Palestinas (ONGP), en una entrevista telefónica con la Deutsche Welle (DW). "Es una catástrofe", expresó.

Desde el 2 de marzo del 2025, Israel ha bloqueado completamente la entrada de ayuda humanitaria, dos semanas antes de que el gobierno de Netanyahu confirme el fin del alto al fuego con Hamás, que entró en vigencia el último 19 de enero

La tregua contemplaba varias fases, incluyendo la liberación escalonada de rehenes y la retirada gradual de tropas israelíes de Gaza. Sin embargo, el 1 de marzo, tras el rechazo de Hamás a extender el alto al fuego bajo las condiciones israelíes, Israel dio por terminada la primera fase y rompió el alto el fuego.

Shawa describió que en la Franja se viven constantes ataques aéreos, contra tiendas de campaña y refugios. "No hay un lugar seguro. Y además, todos se mueren de hambre. Incluso, hablando personalmente, no sabemos qué comer. No hay casi nada", dijo.