Nueva ola de represión en Cuba: régimen envía a prisión al histórico opositor José Daniel Ferrer, 5 meses después de su excarcelación

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue arrestado nuevamente este 29 de abril, apenas tres meses después de su excarcelación bajo un acuerdo entre el régimen de Cuba y el Vaticano. Las autoridades alegan incumplimientos en su libertad condicional, mientras que su entorno denuncia una escalada represiva contra la disidencia.​

Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), había retomado su labor humanitaria en Santiago de Cuba tras su liberación. Sin embargo, su detención y la de varios activistas reavivan las críticas al régimen de Miguel Díaz-Canel por su trato a la oposición.​

¿Por qué fue detenido nuevamente José Daniel Ferrer?

El Tribunal Supremo Popular de Cuba revocó la libertad condicional de Ferrer, argumentando que incumplió las condiciones impuestas tras su excarcelación en enero de 2025. Según Maricela Sosa, vicepresidenta del tribunal, Ferrer no asistió a dos citaciones judiciales obligatorias y expresó públicamente su negativa a comparecer ante las autoridades. ​

“No sólo no se presentó, si no que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial”, sostuvo el Tribunal Supremo.

La hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer, denunció en redes sociales que las fuerzas de seguridad asaltaron la sede de UNPACU en Santiago de Cuba, deteniendo a José Daniel, su esposa Nelva Ismaray Ortega, su hijo menor y varios activistas. "Exigimos su inmediata libertad y la de todos los detenidos y presos políticos", escribió. ​

¿Qué papel juega su labor humanitaria en esta situación?

Tras su liberación, Ferrer reanudó su trabajo al frente de UNPACU, ofreciendo asistencia médica y alimentaria a personas vulnerables en Santiago de Cuba. Su esposa, la doctora Ortega Tamayo, desempeñó un papel clave en estas actividades. Sin embargo, Ferrer denunció que el régimen obstaculizaba su labor mediante cortes de internet, detenciones breves a colaboradores y campañas de difamación. ​

"La respuesta del régimen fue violenta: interrupciones de Internet, arrestos breves a colaboradores, campañas de difamación y, finalmente, el asalto a la sede de UNPACU", señaló Ferrer en una declaración reciente. ​

ONGs denuncian la decisión de la justicia de Cuba: violación de DDHH

Amnistía Internacional alertó en redes sociales sobre el retorno a prisión de dos líderes opositores, hecho que calificó como una situación “gravísima”. Según la organización, ambos mantuvieron su postura crítica frente a las violaciones de derechos humanos desde que salieron de prisión. Johanna Cilano, investigadora de Amnistía para el Caribe, señaló: “Desde su salida de prisión ambos han mantenido su denuncia permanente sobre las violaciones derechos humanos y su compromiso con sus creencias y la lucha por la libertad”.

Cilano también destacó: “Lo han hecho a pesar del acoso, las amenazas y la represión constante”. En paralelo, la ONG Prisoners Defenders informó que, además de Ferrer, otras personas fueron arrestadas en el mismo operativo. Entre los detenidos figuran familiares del opositor y dos activistas. La organización no precisó cuántos permanecen aún bajo custodia.