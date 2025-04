Secretario de Tesoro de Trump arremete contra China: "Su modelo exportador perjudica al mundo"

El modelo de exportaciones de China "es insostenible" y "perjudica a todo el mundo", indicó el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una nueva arremetida a la guerra comercial impulsada por el gobierno de Donald Trump y que mantiene la tensión entre ambas potencias. Una situación que parecía apaciguarse con la noticia de que Trump planeaba "reducir sustancialmente" los aranceles a Pekin, pero que está lejos de llegar a buen puerto.

"Este status quo de desequilibrios grandes y persistentes no es sostenible [...] no es sostenible para Estados Unidos, y en última instancia, no es sostenible para otras economías", señaló Bessent en un discurso en Washington. Además, alertó que ven con preocupación los "desequilibrios comerciales" que, según indicó, el presidente Donald Trump "quiere corregir a través de los aranceles".

Actualmente, Estados Unidos manitene aranceles de 145% contra los productos provenientes de China. En respuesta, el gobierno de Xi Jinping elevó sus tarifas a 125%. En una última declaración, el gobernante estadounidense señaló que los aranceles “se reducirán sustancialmente”, aunque subrayó que no serán eliminados del todo.

El secretario de Tesoro de Estados Unidos también se refiró al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Según su posición, ambas instituciones necesitan ser "aptas" para su propósito, al considerar que se han desviado de sus misiones iniciales. "El FMI no tiene obligación de prestar a los países que no logran implementar reformas", sostuvo.