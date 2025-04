Chicago enfrenta aumento de vendedores ambulantes: culpan a Donald Trump por la crisis migratoria

En las últimas semanas, las calles de Chicago han visto un incremento notable en la cantidad de vendedores ambulantes. Si bien el comercio informal siempre ha existido en esta ciudad, ahora se observa una mayor diversidad en los productos ofrecidos. Desde tacos y tamales hasta arepas, agua de coco y dulces, la variedad refleja la creciente llegada de inmigrantes a Estados Unidos, principalmente de países como Venezuela y Guatemala. Sin embargo, este aumento no es solo una cuestión de crecimiento económico, sino de supervivencia. Este fenómeno refleja la llegada de nuevos inmigrantes al país, muchos de los cuales enfrentan serias dificultades debido a las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump.

Muchos de estos vendedores informales, como Jesús Sosa, un inmigrante venezolano que llegó a Chicago en 2023, se ven obligados a recurrir a esta actividad debido a la falta de permisos de trabajo. Jesús, que actualmente espera su permiso de trabajo después de haber solicitado asilo, lamenta que a pesar de haber recibido los papeles, aún no ha recibido la autorización para trabajar legalmente. "Me llegaron los papeles solamente de asilo, ¿y el permiso de trabajo? No me lo han dado", dice. Como él, miles de inmigrantes se encuentran en una situación similar, lo que ha llevado a muchos a recurrir a la venta ambulante como única fuente de ingresos.

Jesús Sosa, un inmigrante venezolano que llegó a Chicago en 2023, ejerce el comercio ambulatorio. Foto: Univisión.

El comercio informal como respuesta a las políticas migratorias de Donald Trump

Líderes del gremio de vendedores ambulantes han responsabilizado directamente a la crisis y a la política migratoria del presidente Donald Trump por dificultar la obtención de permisos laborales en Estados Unidos, obligando a muchos a buscar ingresos en la calle.

El Illinois Policy Institute ha revelado que los vendedores ambulantes generan más de 35 millones de dólares anuales en ventas y 16 millones en ganancias. En 2023, se estimaba que había unos 3,000 vendedores en Chicago, pero ahora esa cifra ha superado los 5,500, y con la llegada del verano, se espera que el número siga creciendo. Este crecimiento no solo refleja una necesidad económica, sino también una respuesta a la falta de alternativas legales para muchos inmigrantes.

La situación del comercio informal en Chicago

Mientras que muchos ven a los vendedores ambulantes como una forma de subsistencia para aquellos que no tienen otras opciones, otros ciudadanos y autoridades municipales señalan que el aumento de estos puestos de venta sin licencia podría traer problemas de orden público y competencia desleal con negocios establecidos.

A pesar de las críticas, muchos inmigrantes, como Jesús, continúan dependiendo del comercio ambulante para sobrevivir. "Ahorita estoy viendo más gente nueva que el año pasado", comenta Jesús, subrayando cómo la situación sigue empeorando para quienes, como él, no han podido obtener un permiso de trabajo formal.