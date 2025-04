ICE impide a activista palestino asistir al nacimiento de su hijo: escuchó el parto por teléfono

El activista palestino y estudiante de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, no pudo estar presente en el nacimiento de su primogénito después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) le negara el permiso para asistir al parto. Khalil, quien lleva más de un mes detenido en un centro de detención en Louisiana, fue separado de su esposa, Noor Abdalla, quien estaba a punto de dar a luz en Nueva York.

La solicitud para permitir la salida temporal de Khalil fue enviada por sus abogados el domingo por la mañana, justo cuando su esposa había ingresado al trabajo de parto, ocho días antes de lo previsto. Sin embargo, la respuesta fue negativa, lo que dejó a Khalil incapaz de estar presente en este momento crucial. A pesar de que su familia está lejos y él se encuentra en un centro de detención a más de 1.600 kilómetros de distancia, Khalil solo pudo vivir el nacimiento de su hijo a través de una llamada telefónica.

La solicitud de liberación temporal

El último domingo 20 de abril, los abogados de Khalil enviaron una solicitud urgente a la directora de la oficina de campo de ICE en Nueva Orleans, Melissa Harper, para solicitar la liberación temporal de su cliente. La solicitud pedía que Khalil pudiera ser puesto en libertad durante dos semanas para que pudiera viajar a Nueva York y estar con su esposa durante el parto.

El argumento de los abogados era claro: la situación era “razonable y humana”, ya que se trataba del nacimiento del primer hijo de Khalil y su esposa, Noor Abdalla. En el correo enviado, los abogados también se comprometieron a aceptar cualquier medida de control adicional, como el uso de un monitor de tobillo GPS o controles programados, para garantizar que el activista palestino regresara a su lugar de detención después del permiso.

Sin embargo, poco después de la solicitud, Harper respondió con una breve negativa, indicando que no se otorgaría la libertad temporal a Khalil después de considerar la información presentada y revisar su caso.

El impacto en la familia y los derechos humanos

El impacto de la detención de Mahmoud Khalil no solo ha afectado a su familia, sino que también ha puesto de relieve la falta de empatía en los procesos migratorios de Estados Unidos. La decisión de ICE de no permitir que Khalil estuviera presente en el nacimiento de su hijo pone en evidencia las tensiones entre la seguridad nacional y los derechos humanos, especialmente en casos donde no existen pruebas de culpabilidad criminal.