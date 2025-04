Un día antes del fallecimiento del papa Francisco, el sumo pontífice recibió a JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, en el Vaticano. Los pormenores del encuentro incluyeron el tema de la política migratoria en el país. Francisco I reiteró su postura tajante sobre las deportaciones de la administración Trump.

En enero de este año, el líder de la Iglesia católica se refirió a los planes del presidente para expulsar inmigrantes como una ‘vergüenza’. Hace una década, Francisco I llamó ‘no cristiano’ a Trump, cuando este último anunció sus planes para construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

¿Qué dijo el papa Francisco sobre las deportaciones de inmigrantes bajo la administración de Trump?

En vida, Francisco I fue crítico en su postura frente a la política migratoria actual de Estados Unidos, por considerarla inhumana. En enero de este año, el papa, hijo de inmigrante italiano, dijo que oraba a Dios con el fin de que la nación norteamericana fuera consecuente con sus ideales de ser una “tierra de oportunidades y acogida para todos”.

En un telegrama oficial tras la toma de mando de Trump, Francisco escribió: “Deseo que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense prospere y siempre se esfuerce por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión”.

En otra entrevista por un medio argentino, al recientemente fallecido sumo pontífice, se le cuestionó por los planes de Trump para expulsar a inmigrantes. Él comentó: “Será una vergüenza, porque hace que los pobres desdichados que no tienen nada paguen la cuenta” dijo Francisco. “¡Eso no se hace! Esa no es la manera de resolver las cosas. Así no se resuelven las cosas”.

En febrero, cuando permanecía hospitalizado, escribió una carta en la cual hizo referencia a las deportaciones masivas, calificándolas como "la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos", e hizo énfasis en el atentado hacia la dignidad humana de los inmigrantes expulsados del país.

Sumo pontífice llamó 'no cristiano' a Donald Trump tuvieron un encuentro para limar asperezas

Durante su primera campaña presidencial, Donald Trump fue enfático en sus planes de elevar un muro en la frontera de México y Estados Unidos. Cuando se le preguntó a Francisco sobre ello en 2016, el argentino no tuvo reparos en afirmar que cualquier persona capaz de construir un muro para mantener fuera a los inmigrantes “no es cristiano”.

Trump eventualmente ganaría las elecciones y asumiría la presidencia, y tuvo una reunión con el sumo pontífice. Entre los temas de su agenda estuvo la guerra, la venta de armas, la pena de muerte, y por supuesto, la migración. En ese entonces, la religión de Trump era el presbiterianismo. Desde 2020, el líder estadounidense ha sido cristiano.

Donald Trump extendió sus condolencias tras muerte del papa Francisco

El lunes 21 de abril, luego de una lucha de meses para superar la neumonía bilateral que lo aquejaba, Francisco I falleció a la edad de 88 años. Horas más tarde, el presidente Trump dio un corto pronunciamiento por medio de su perfil en Truth Social, donde extendió sus condolencias: "Descanse en paz el Papa Francisco. Que Dios lo bendiga a él y a sus seres queridos".

El vicepresidente de Trump, JD Vance, se reunió con el papa Francisco el Domingo de Resurrección

El 20 de abril, durante las celebraciones por Pascua, el papa Francisco recibió al vicepresidente de Trump, JD Vance, en lo que sería una de sus últimas apariciones públicas. El encuentro en el Vaticano duró pocos minutos, debido a la frágil salud del Padre, pero bastó para que ambas figuras se den los saludos por las festividades. Según reportó el medio Vatican News, en la visita de James David Vance al Papa Francisco: "se renovó el compromiso común de proteger el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia".

Anteriormente, JD Vance respaldó las políticas migratorias del gobierno de Trump, e incluso citó un concepto de la teología católica medieval, el ‘ordo amoris’. Según Vance, esto se refiere a una jerarquía de afectos que coloca primero a la familia, luego al vecino, la comunidad, los conciudadanos y, finalmente, a resto, lo que serviría como justificación para priorizar a los ciudadanos estadounidenses sobre los inmigrantes.

En una respuesta inmediata, en febrero, el papa Francisco rechazó públicamente esa interpretación. Él corrigió al vicepresidente, y citó la parábola del Buen Samaritano. “El verdadero ordo amoris que debe ser promovido es el que encontramos al meditar continuamente en la parábola del ‘Buen Samaritano’, es decir, en el amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin excepción", indicó en su carta.