Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su desacuerdo con el asilo otorgado a la ex primera dama, Nadine Heredia, quien fue condenada a 15 años de prisión por lavado de activos junto al ex presidente Ollanta Humala. Bolsonaro también criticó decisiones judiciales en Brasil que, según él, afectan la imagen del país y la credibilidad del sistema judicial.

El ex presidente brasileño, quien se encuentra hospitalizado por una cirugía intestinal, se pronunció sobre el tema, señalando que el asilo es un acto que distorsiona el concepto de refugio político, al considerar a Heredia como una "perseguida política" a pesar de su condena por lavado de activos.

Bolsonaro critica el asilo de Nadine Heredia

El asilo diplomático fue concedido a Nadine Heredia y a su hijo de 14 años, tras su condena por la justicia peruana. Bolsonaro, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), expresó su indignación, afirmando que "corruptos condenados" son tratados como víctimas políticas. Este asilo se fundamenta en la legislación brasileña y en la Convención de Caracas, según declaraciones de autoridades peruanas.

"Los corruptos condenados por lavado de dinero y apropiación indebida de fondos públicos comenzaron a ser recibidos como 'perseguidos políticos', transportados por la Fuerza Aérea Brasileña y acogidos con honores por un gobierno que desvirtúa la institución del asilo para solidarizarse con quienes roban a su propio pueblo", escribió Bolsonaro.

¿Qué pasó con Nadine Heredia y Ollanta Humala?

El último martes 15 de abril, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional impuso una condena de 15 años de cárcel efectiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos. El Poder Judicial determinó que los fondos que financiaron las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011 tuvieron origen ilícito, procedentes de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht.

Durante la lectura de la sentencia, Heredia no se encontraba en la sede judicial ubicada en el edificio Carlos Zavala. Ante su ausencia, el tribunal ordenó su captura inmediata. Previamente, su defensa legal había informado que la ex primera dama no asistiría debido a problemas de salud. Sin embargo, horas más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Heredia solicitó asilo político en Brasil, tras ingresar a la embajada de ese país en Lima.