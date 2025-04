Donald Trump bloqueó ataque de Israel contra instalaciones nucleares de Irán, según The New York Times

Según el diario The New York Times, el 16 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó un plan de Israel que tenía como finalidad atacar las instalaciones nucleares en Irán. Esto se produce en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el proyecto nuclear iraní. Recientemente, el gobierno de Trump manifestó que planea detenerlo, mientras el régimen iraní advirtió que no es negociable su derecho a enriquecer uranio.

Hace más de 40 años EE. UU. e Irán no tienen relaciones diplomáticas, por lo que actualmente se mantienen en negociaciones para llegar a un acuerdo. Se planea un segundo encuentro para el 19 de abril en Roma entre el enviado de Trump, Steve Witkoff, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, como ocurrió el 12 de abril en Mascate.

La ofensiva israelí detenida por Trump

Israel tenía planes para lanzar un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán, con la intención de frenar su programa atómico. La operación, que debía llevarse a cabo en mayo, requería apoyo de EE. UU. tanto en capacidad logística como en cobertura diplomática. En una reunión en la Casa Blanca, el gobierno israelí expuso sus argumentos para ejecutar el ataque, basándose en el creciente peligro del enriquecimiento de uranio por parte de Teherán.

Sin embargo, el presidente Trump optó por no respaldar la ofensiva. A pesar de haber sido un crítico del régimen iraní y del acuerdo nuclear de 2015, decidió evitar una escalada militar. A cambio, Trump propuso reabrir un canal diplomático con el régimen iraní, buscando una solución negociada a la tensión nuclear.

El giro diplomático en la estrategia estadounidense

En lugar de avalar una operación militar con Israel, Trump sorprendió al entorno político de Washington al optar por retomar el diálogo nuclear con Irán. Esta decisión representa un giro en su estrategia exterior, especialmente porque durante su primer mandato se retiró del acuerdo nuclear. En esta nueva etapa, su gobierno decidió apostar por la diplomacia como vía principal para contener el programa atómico iraní, dejando de lado por ahora cualquier acción armada.

Las negociaciones se iniciaron en Omán y ya hay una segunda ronda prevista en Roma. Esta nueva etapa refleja una estrategia basada en la contención mediante el diálogo, con la intención de evitar una escalada en Medio Oriente. Al mismo tiempo, se mantiene la presión sobre el régimen iraní con sanciones económicas y monitoreo internacional, en un intento de equilibrar firmeza y diplomacia.

OIEA afirma que Irán tiene uranio para crear armas nucleares

Según datos recientes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el país acumuló más de 274 kilos de uranio enriquecido al 60%, una cifra que no solo impresiona por su magnitud, sino que también enciende las alarmas por lo cerca que está del 90%, el nivel necesario para fabricar armas nucleares. Aunque el gobierno iraní insiste en que su programa tiene fines exclusivamente pacíficos, el aumento de este material genera incertidumbre en EE. UU. e Israel.

Frente a este panorama, el director del OIEA, Rafael Grossi, lanzó una advertencia al señalar que Irán se encuentra peligrosamente cerca de contar con el material necesario para desarrollar una bomba atómica. En medio de esta creciente tensión, cobra relevancia el intento de Trump por establecer un canal diplomático con Teherán, una alternativa que, en su momento, buscó evitar que la crisis derivara en un conflicto mayor.