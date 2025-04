"Irán no puede tener el arma nuclear", advierte Trump antes del inicio de las negociaciones con Teherán

Donald Trump aseguró querer que "Irán sea un país maravilloso, genial, feliz". "Pero no pueden tener el arma nuclear", añadió. Foto: Composición LR.

Donald Trump aseguró querer que "Irán sea un país maravilloso, genial, feliz". "Pero no pueden tener el arma nuclear", añadió. Foto: Composición LR.

El presidente Donald Trump manifestó públicamente su rechazo rotundo a que Irán acceda a capacidades nucleares con fines militares. Durante una rueda de prensa este viernes 11 de abril desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense insistió en que su gobierno “no permitirá bajo ninguna circunstancia que Irán obtenga el arma nuclear”, a puertas de un nuevo proceso de negociaciones con Teherán, con el objetivo de reactivar los canales diplomáticos entre ambos países.

Además, el republicano expresó su voluntad de alcanzar un acuerdo integral que beneficie a ambas partes; sin embargo, destacó que cualquier entendimiento debe incluir garantías sólidas de no proliferación. “Quiero que Irán sea un país maravilloso, genial y feliz, pero sin armas nucleares”, afirmó Trump.

El objetivo de Trump: suspender el avance nuclear de Irán

“Nadie ha sido más duro con Irán que yo”, sentenció Trump, quien, desde que retornó al poder, adopta una postura inflexible respecto al programa nuclear iraní. Por ello, el republicano considera que la presión económica ha sido crucial para lograr “detener el avance nuclear iraní”. La estrategia de Trump se consolidaría mediante negociaciones.

El mandatario afirmó que no descarta ninguna opción para evitar que Irán alcance capacidad nuclear, aunque considera la diplomacia como la vía principal. A su juicio, cualquier acuerdo debe contemplar inspecciones rigurosas, el desmantelamiento de centrifugadoras y un compromiso claro de Teherán para mantener su programa atómico con fines pacíficos. “Es muy simple: Irán no puede tener el arma nuclear. No lo toleraremos”, insistió.

¿Cuál es la posición actual de Irán frente a Estados Unidos?

Autoridades iraníes con cautela a las recientes declaraciones de Trump acerca del programa nuclear. El gobierno de Teherán (capital iraní), a través de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que está dispuesto a retomar el diálogo, “siempre que se respete la soberanía nacional y no se impongan condiciones unilaterales”. “Irán nunca ha buscado fabricar armas nucleares”, sostuvo el vocero, quien además reiteró el compromiso del país con el Tratado de No Proliferación (TNP).

Sin embargo, la desconfianza persiste. En 2018, Trump decidió retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). Desde entonces, la relación entre EE. UU. e Irán se deterioró. Ello provocó que el enriquecimiento de uranio por parte de Irán se intensifique. Sin embargo, pese al escenario en contra, algunos sectores del régimen de Irán se mostraron aptos a negociar.

¿Qué impacto podría tener este nuevo diálogo en la región?

El posible reinicio del diálogo entre Estados Unidos e Irán despierta expectativas a escala internacional. Un acuerdo favorable tendría el potencial de disminuir la tensión en Medio Oriente, aportar estabilidad a los mercados energéticos y evitar una carrera armamentista en la región. Naciones como Arabia Saudita e Israel siguen de cerca la evolución del proceso, debido a su desconfianza histórica frente a las aspiraciones nucleares de Teherán.

En tanto, los aliados europeos de EE. UU. apuesta por una resolución pacífica, por lo que fuentes diplomáticas en Bruselas manifestaron su apoyo al proceso liderado por el republicano, pese a que consideran que "todo pacto debe ser verificable y sostenible". Trump dejó en claro: “Queremos un Medio Oriente seguro, queremos paz, pero no vamos a permitir que un régimen hostil tenga el arma más peligrosa del planeta”.