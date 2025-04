El tiempo apremia para que EEUU e Irán logren un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán, advierte OIEA

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió el jueves que Irán y Estados Unidos tienen "poco tiempo" para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, antes de una nueva ronda de conversaciones el sábado en Roma.

Las delegaciones de Irán y de Estados Unidos tienen previsto reunirse el sábado en Roma, para un segundo ciclo de diálogo sobre programa nuclear de Teherán con la mediación de Omán.

El argentino Grossi, jefe de la agencia de la ONU encargada de verificar que el programa nuclear tenga un carácter civil, hizo saltar las alarmas el miércoles al asegurar que Irán no está lejos de desarrollar la bomba atómica.

"Nos encontramos en una fase crucial de estas importantes negociaciones. Sabemos que tenemos poco tiempo, por eso estoy aquí (...) para facilitar este proceso", dijo el jueves en una rueda de prensa en Teherán junto al jefe de la agencia iraní de energía atómica, Mohamad Eslami.

El diplomático argentino se reunió el miércoles con el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, que también encabeza la delegación en las negociaciones con Washington.

El canciller de Teherán reportó este jueves que tuvo un diálogo "útil" con Grossi.

"En los próximos meses, la agencia puede desempeñar un papel crucial en la resolución pacífica de la cuestión nuclear iraní", indicó.

Estados Unidos e Israel sospechan que el propósito de este programa es desarrollar el arma nuclear. Teherán responde que su fin es exclusivamente civil, principalmente la generación de energía.

- "Descarrilar las negociaciones" -

Pero en su mensaje, el canciller también advirtió que ciertos actores "se juntan para hacer descarrilar las negociaciones".

La acusación pareció dirigida a los cambios de posición de la administración de Donald Trump.

Su enviado Steve Witkoff abogó el lunes por limitar las capacidades de enriquecimiento de uranio de Irán, pero un día después reclamó el desmantelamiento total de su programa, lo que representa una línea roja para Teherán.

Las conversaciones, iniciadas la semana pasada en Omán con la mediación de este sultanato, se retomarán el sábado en Roma.

Antes de viajar a Italia, el jefe de la diplomacia iraní se desplazó a Moscú para abordar esta cuestión y transmitir a Vladimir Putin un mensaje del guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

"Nuestros intercambios habituales con Rusia y China nos han permitido alinear nuestras posiciones", declaró Araghchi a su llegada a la capital rusa.

Rusia fue uno de los países firmantes del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán de 2015, que quedó en papel mojado después de la retirada de Estados Unidos en 2018 bajo el primer mandato de Trump.

El texto preveía el levantamiento de las sanciones económicas y diplomáticas sobre Teherán a cambio de limitar el enriquecimiento de uranio a un máximo de 3,67%.

Según el OIEA, Irán mantuvo este compromiso hasta que Trump rompió el acuerdo. En su último informe, esta agencia asegura que Teherán dispone de uranio enriquecido al 60%, cerca del 90% necesario para construir un arma atómica.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump redobló la presión contra Irán y amenaza con una acción militar si las negociaciones no llegan a buen puerto.

Sin embargo, Trump declaró este jueves que no tiene "prisa" en llevar a cabo una operación militar contra las instalaciones nucleares de Irán.

El diario The New York Times reportó que el dirigente estadounidense bloqueó recientemente un plan israelí para bombardear las instalaciones nucleares de Teherán. Trump no confirmó esta información.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió el jueves que Israel no dejará que Irán adquiera armas nucleares, incluso si Trump logra alcanzar un pacto.

Netanyahu lideró "la campaña global contra el programa nuclear de Irán durante más de una década, incluso cuando algunos desestimaron la amenaza y se refirieron a ella como una 'maniobra política' y calificaron al primer ministro de 'paranoico'", dijo su oficina.

bur-sbr/bfi/dbh-sag-an

undefined

undefined