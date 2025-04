En el Reino Unido, una joven madre enfrenta una condición médica tan inusual como incapacitante. Se trata de Kendall Bryce, de 25 años, diagnosticada con urticaria acuagénica, una enfermedad rara que convierte el contacto con el agua en una experiencia insoportable. La dolencia, también conocida como alergia al agua, le provoca ronchas, ardor intenso y riesgo de entrar en shock tras ducharse o exponerse a la lluvia.

Bryce, embarazada de su segundo hijo, vive pendiente del clima. "Solo puedo ducharme dos veces por semana por el dolor. Me preocupa oler mal. Si llueve y me sorprende, el cuerpo me arde", relató. Las tareas cotidianas, como lavarse las manos o bañar a su hijo, dependen de la ayuda de su madre debido a la severidad de sus síntomas de urticaria acuagénica.

“Me arde la garganta al beber agua”: la dura vida de una joven con alergia al agua

Kendall descubrió sus primeros síntomas a los 15 años. En ese entonces, los médicos creyeron que se trataba de una simple reacción cutánea. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cuadro se agravó. "Al principio parecía que me rozaban con ortigas. Hoy es como si me pasaran un encendedor por la piel", confesó.

Incluso al beber agua experimenta ardor en la garganta. "Mi cuerpo puede entrar en shock tras lavarme. Lloro por el dolor. Mi madre tiene que cuidar de mi hijo cuando me baño", afirmó. La joven alérgica al agua embarazada espera que contar su historia motive a algún experto a ofrecer una alternativa de tratamiento.

Qué es la urticaria acuagénica, la rara enfermedad que convierte el agua en un tormento

La urticaria al contacto con agua es una condición extremadamente infrecuente. Desde que fue descrita por primera vez en 1964, se han registrado menos de 100 casos en el mundo. Los pacientes desarrollan ronchas, picazón o inflamación tras tocar agua, sudor, lágrimas o incluso nieve, sin importar la temperatura del líquido.

No existe una cura para la urticaria acuagénica, aunque algunos tratamientos como antihistamínicos, cremas barrera o fototerapia han mostrado resultados variables. También se ha experimentado con omalizumab y antidepresivos ISRS. Kendall, atendida en el Hospital Universitario de North Durham, aún no ha hallado alivio. “Los médicos no saben qué hacer”, declaró.