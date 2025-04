Buenas noticias para inmigrantes en USA: Nueva York demandará a Trump para recuperar albergues destinados a migrantes

La Ciudad de Nueva York ha decidido emprender acciones legales contra la administración de Donald Trump, buscando recuperar una suma millonaria que fue asignada para el funcionamiento de albergues destinados a inmigrantes.

Según lo informado por Telemundo, la ciudad ha decidido presentar una demanda para evitar la confiscación de US$188 millones en fondos que fueron asignados a albergues y servicios destinados a los inmigrantes. La decisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de retirar estos fondos está siendo rechazada por las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Eric Adams.

La administración de Nueva York se encuentra preparando una nueva demanda contra el gobierno de Donald Trump tras la reciente decisión de la FEMA de retirar fondos clave para los servicios a los inmigrantes. La disputa gira en torno a la retirada de US$188 millones destinados a albergues para migrantes. Según un comunicado oficial del alcalde Eric Adams, la ciudad está trabajando con su equipo legal para identificar la mejor manera de garantizar que estos fondos permanezcan en Nueva York, donde fueron originalmente asignados.

El alcalde Eric Adams fue claro al señalar que la decisión de la FEMA es "ilegal", y que la administración de la ciudad tomará las medidas legales necesarias para asegurar que estos recursos no sean retirados. Esta disputa jurídica no es un caso aislado, ya que Nueva York ya había presentado una demanda en febrero, por la recuperación de otros fondos que la administración de Trump había tratado de recortar en el pasado. Adams afirmó que "como he dicho repetidamente, la ciudad no creó esta crisis; fue causada por décadas de inacción federal".

Gobierno de Donald Trump eliminó el programa de refugios para inmigrantes en Nueva York

El 1 de abril, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) notificó a la Ciudad de Nueva York que planeaba cancelar tres importantes subvenciones relacionadas con el Programa de Refugios y Servicios para migrantes. Esta decisión ha sido calificada de errónea por las autoridades locales, quienes consideran que es fundamental mantener estos fondos para poder garantizar la atención de los migrantes que llegan a la ciudad. De acuerdo con la ciudad, la medida tomada por la FEMA pone en riesgo la estabilidad de cientos de miles de inmigrantes que han encontrado en Nueva York un refugio temporal ante las adversidades.

Aunque en un principio se desconocía si la nueva demanda de la ciudad se sumaría a la demanda anterior que buscaba recuperar $80 millones, las autoridades de la ciudad no han descartado ninguna opción. El alcalde Eric Adams dejó claro que el departamento legal de la ciudad está en proceso de evaluar todas las opciones disponibles para asegurar que los fondos no sean desviados. Además, Adams subrayó que el sistema federal ha fallado en ofrecer una solución integral a la crisis migratoria que enfrentan las grandes ciudades de Estados Unidos.