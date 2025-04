Tiroteo en Miami-Dade deja una mujer muerta y 2 niños heridos mientras viajaban en su auto: aún no identifican a sospechosos

En la madrugada del sábado 5 de abril, la tragedia sacudió al noreste del condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, cuando una mujer perdió la vida y dos menores de edad sufrieron graves heridas a consecuencia de un violento tiroteo. El suceso tuvo lugar cerca de la 1:00 a.m., en la intersección de la calle 141 con la Segunda Court, en la zona noroeste del condado.

Aunque aún persisten numerosos interrogantes sobre las circunstancias del incidente, el dolor y la preocupación han invadido rápidamente a la comunidad local, que se enfrenta a una situación llena de incertidumbre y angustia.

¿Cómo se produjo el ataque contra una mujer y dos niños en Miami-Dade?

Las autoridades confirmaron que las víctimas, una mujer adulta, una niña de 11 años y un niño de 12 años, se encontraban dentro de un auto SUV de color negro cuando fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos. El vehículo, que recibió varios impactos de bala, se convirtió en el escenario de una escena dramática.

Ángel Rodríguez, portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, informó que varios individuos se aproximaron y comenzaron a disparar directamente al interior del automóvil. Además, aclaró que la investigación se encuentra en una fase inicial y aún no se ha determinado si las víctimas eran el objetivo real del ataque.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, pero, lamentablemente, falleció poco después. Los dos menores fueron transportados en helicóptero en estado crítico y continúan luchando por su vida.

Se desconoce la identidad de la víctima mortal y heridos

Las autoridades aún no han dado a conocer las identidades de las víctimas del tiroteo ni han confirmado el vínculo que existía entre ellas. Los investigadores informaron que retiraron tres vehículos del lugar, uno de los cuales era propiedad de las víctimas.

También se sospecha que los otros dos vehículos podrían haber tenido algún tipo de relación con el crimen. Hasta ahora, los agentes no han proporcionado detalles sobre posibles sospechosos ni han establecido el motivo detrás del ataque.

Preocupación en Miami-Dade por reciente tiroteo contra 3 personas

El último tiroteo ha dejado a los habitantes de Segunda Court profundamente preocupados. Susy Jeanjacket, una residente del lugar, relató que su hija la llamó angustiada después de escuchar los disparos.

“Mi hija me dijo ‘mami, algo está ocurriendo afuera porque hay mucho ruido’… luego me avisó que no podía regresar a la casa porque la zona estaba llena de policía”, contó, visiblemente conmovida.

Al igual que ella, muchos de los vecinos ahora sienten temor cuando cae la noche. La violencia, que antes parecía algo distante, ha llegado a las calles por donde sus hijos transitan y por donde se encuentran a diario con amigos y vecinos.