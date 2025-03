Duro golpe contra inmigrantes: Donald Trump impondría requisito indispensable para votar en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado una nueva política con respecto a las elecciones federales que afectará directamente a los inmigrantes y la verificación de su ciudadanía americana. A través de una orden ejecutiva firmada el 25 de marzo de 2025, llamada Preservando y Protegiendo la Integridad de las Elecciones Estadounidenses, el mandatario republicano ha impuesto un requisito indispensable para los inmigrantes que deseen votar en las próximas elecciones en el país.

Esta medida tiene como objetivo garantizar la integridad del proceso electoral, evitando fraude y otros problemas relacionados con la participación electoral de personas no calificadas. Según lo expuesto por la Casa Blanca, Trump considera que el sistema electoral de Estados Unidos necesita una actualización, tomando como referencia los métodos utilizados en otros países para asegurar la transparencia y evitar fraudes electorales.

Orden ejecutiva de Trump: ¿cuál es el requisito que sería indispensable para inmigrantes que quieren votar en EE.UU.?

Dentro de esta nueva política, los inmigrantes que deseen participar en las elecciones federales deberán presentar documentos que certifiquen que son ciudadanos estadounidenses. En concreto, la orden exige que los votantes proporcionen prueba documental de ciudadanía como:

Un pasaporte estadounidense.

Una identificación que cumpla con la Ley REAL ID de 2005, que certifique que el solicitante es ciudadano estadounidense.

Una tarjeta de identificación militar oficial que acredite la ciudadanía.

Identificación con fotografía válida emitida por el gobierno federal o estatal, siempre y cuando esté acompañada de otra prueba de ciudadanía.

Además, la orden especifica que los funcionarios encargados del registro deberán documentar qué tipo de prueba de ciudadanía se ha presentado, junto con la fecha de emisión, la oficina que la emitió y el número de identificación único relacionado con el documento.

¿Cómo afectaría esta medida en las futuras elecciones en Estados Unidos?

La implementación de esta medida podría tener un impacto significativo en las futuras elecciones en Estados Unidos. Los inmigrantes naturalizados, que representan una porción significativa de los votantes, podrían enfrentar dificultades para cumplir con estos nuevos requisitos, especialmente aquellos que no cuentan con los documentos adecuados.

En muchos estados, la falta de verificación estricta de la ciudadanía ha sido un tema de debate, y esta nueva orden busca garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses participen en el proceso electoral. Según el texto de la orden ejecutiva, se ha identificado que ciertos estados no están cumpliendo con las leyes federales que exigen que los no ciudadanos no se registren ni voten. Para corregir esto, se ordena que el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales colaboren con las autoridades estatales para verificar los registros de los votantes, compartiendo bases de datos como los registros de inmigración.

Además, la orden también establece que los estados que no cumplan con estos requisitos perderán financiamiento federal. La Comisión de Asistencia Electoral es responsable de aplicar esta medida, que también incluye la actualización de los formularios de registro de votantes.

Donald Trump: reforzando la seguridad y la integridad del voto en EE.UU.

Una de las preocupaciones fundamentales que ha motivado la orden de Trump es la integridad del voto. La administración actual está comprometida en garantizar que el proceso electoral sea transparente y libre de fraudes. Para ello, se tomarán varias medidas de seguridad, incluyendo la revisión y recertificación de los sistemas de votación electrónicos.

Además, el Fiscal General tendrá la responsabilidad de trabajar con los estados para verificar la elegibilidad de los votantes y prevenir el voto ilegal. Se dará prioridad al enjuiciamiento de aquellos que violen las leyes electorales, como la participación en elecciones federales por parte de no ciudadanos. La administración también busca mejorar la seguridad de los sistemas de votación, asegurándose de que todos los equipos utilizados para la emisión y conteo de votos sean completamente seguros, y que no haya interferencias externas, particularmente de ciudadanos extranjeros.