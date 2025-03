Director ganador del Oscar con 'No other land' fue atacado por activistas de Israel y su paradero es desconocido

​El cineasta palestino Hamdan Ballal, codirector del documental galardonado con un Oscar "No Other Land", fue atacado por colonos israelíes en su aldea de Susya, ubicada en la región de Masafer Yatta, Cisjordania. Un grupo de aproximadamente de 15 personas armadas y enmascarados irrumpió en la comunidad, causando destrozos y agrediendo a Ballal. Lamentablemente, el artista sufrió heridas en la cabeza y estómago.

Horas después, cuando intentaba recibir atención médica, fue interceptado y detenido por soldados israelíes. Actualmente, su paradero es desconocido, lo que ha generado preocupación en el mundo del cine y la actuación. Este incidente subraya la creciente tensión y violencia en la región, especialmente en las comunidades palestinas y aquellos que documentan su realidad.

VIDEO MÁS VISTO Influencer Graba Terrorífico Encuentro Cercano con Oso en Guarida

Así luce una de las escenas más emotivas de la película. Foto: CNN

¿Por qué activistas de Israel atacaron al cineasta?

Los activistas de Israel cuestionaron la premiación y realización del documental que revela lo más íntimo de sus aldeas. Una decena de colonos israelís armados con porras, mascarillas, cuchillos y rifles ingresaron violentamente al territorio de Masafer Yatta. Justamente, al localizar al director y fotógrafo de cine, lo golpearon hasta que pierda la razón.

Grupo de activistas palestinos e israelíes Standing, luego de que el documental ganó el Oscar, organizaron proyecciones en Tel Aviv y otras ciudades del país, en contra de las consignas del ministro israelí de cultura. El mes pasado, cuando 'No other land' ganó el Oscar, Zohar afirmó que era "un momento triste para el mundo del cine" y acusó a los directores de hacer una obra abstracta y parcial e incluso fue interpretada coma una herramienta de propaganda antiisraelí".

PUEDES VER: Los únicos países de Latinoamérica que revolucionan el transporte público con autobuses de 2 pisos como en Europa

¿De qué trata el documental ganador del Oscar: 'No other land'?

​"No Other Land" es un documental de 2024 dirigido por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor, que marca el debut de estos cineastas. La película fue creada por un colectivo palestino-israelí de cuatro activistas como un acto de resistencia en su lucha por la justicia en medio del conflicto actual en la región. El documental se centra en Basel Adra, un joven activista palestino de Masafer Yatta, en Cisjordania, que graba durante cinco años los violentos desalojos de palestinos por parte de las autoridades israelíes. ​

La película ha sido reconocida internacionalmente, ganó el Premio del Público al Mejor Documental y el Premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Además, fue galardonada con el Oscar al Mejor Documental en la 97ª edición de los Premios de la Academia. No Other Land" ya se encuentra disponible para su visualización en plataformas como Movistar Plus+ y Filmin