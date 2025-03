Inmigrante colombiana en Florida descubre singular negocio rentable que no necesita de inversión: ha llegado ahorrar hasta $50.000

Una joven colombiana ha ganado gran notoriedad en los últimos meses debido a su particular forma de generar ingresos en Estados Unidos, la cual prácticamente no requiere inversión inicial. Su actividad consiste en inspeccionar los contenedores de basura de distintas tiendas, ya que con frecuencia descartan artículos que aún pueden ser aprovechados por otras personas.

Melanie Díaz, de 22 años y residente en Tampa, estado de Florida, contó en una entrevista con el medio ‘Telemundo’ cómo inició en esta práctica. “Un día estaba viendo TikTok y vi a alguien haciéndolo, no podía creerlo. Al principio sentí algo de temor y vergüenza de que me vieran, pero eso ya quedó atrás”, comentó la joven.

VIDEO MÁS VISTO Influencer Graba Terrorífico Encuentro Cercano con Oso en Guarida

El singular negocio rentable que descubrió Melanie Díaz

El negocio que realiza Melanie Díaz y que se ha popularizado en las redes sociales se conoce como 'Dumpster Diving', que en español significa “buceo en contenedores de basura”. Según explicó la joven, suele visitar tiendas de decoración para el hogar, establecimientos de ropa, maquillaje y otros comercios que desechan productos que aún son útiles para el día a día.

Aunque realiza esta actividad con frecuencia, Díaz señaló que hay momentos específicos en los que prefiere hacerlo. “Me encanta salir a buscar cosas después de Navidad o de fechas especiales, porque es cuando más artículos tiran”, comentó. En los videos que comparte, se pueden ver artículos como ollas, sartenes, relojes de pared y cubiertos en perfecto estado. “En ocasiones, encuentro contenedores repletos de productos nuevos. Cuando reviso los precios originales, me sorprendo y pienso: ‘¡Guau! Es increíble que esto esté aquí’”, expresó emocionada.

Joven colombiana ha llegado a ahorrar hasta $50.000 gracias a su negocio

De acuerdo con sus cálculos, Melanie Díaz, inmigrante colombiana de Florida, estima haber ahorrado alrededor de $50.000 dólares en ropa y otros artículos esenciales. “Además, ahora genero ingresos en redes sociales gracias al 'Dumpster Diving', que es lo que hago”, explicó. Su método es simple: comparte videos de sus hallazgos, los cuales llegan a millones de personas interesadas en los productos que recupera. Asimismo, obtiene ganancias a través de las visualizaciones de sus publicaciones.

Aunque la inversión inicial es casi nula, la joven colombiana siempre se asegura de estar preparada con su equipo de trabajo. “Uso guantes, calzado cerrado y llevo antibacterial para mantenerme limpia en todo momento”, comentó en la entrevista. En promedio, dedica entre cuatro y cinco horas diarias a esta actividad. En otra conversación con el medio 'SWNS', Díaz reveló que, gracias a esta práctica, ya no depende de su antiguo empleo como fotógrafa para sostenerse en Estados Unidos, pues le permite vivir cómodamente sin necesidad de un trabajo de tiempo completo.

¿Qué tiendas de EE.UU. son las que botan los mejores productos?

La joven de origen latino comentó que la mayoría de los artículos que recupera provienen de los contenedores de grandes cadenas como TJ Maxx, Homesense y HomeGoods.

“Homesense ha sido la mejor tienda en la que he buscado, porque todo lo que encuentro allí aún tiene las etiquetas puestas; los productos están completamente nuevos”, señaló. Además, aclaró que no comercializa los objetos recuperados. “Lo que no decido quedarme, lo dono. Como soy de Colombia, enviaré varias cosas a mi país para que otras personas puedan aprovecharlas”, explicó.