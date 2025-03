La Administración del Seguro Social (SSA) ha informado que, a partir del 31 de marzo, aquellas personas que no puedan verificar su identidad a través del sistema digital “my Social Security” deberán acudir en persona a una oficina del SSA para completar el proceso. Esta medida afectará tanto a nuevos beneficiarios como a quienes necesiten actualizar información bancaria o verificar datos de menores dependientes que reciben beneficios del programa.

Esta decisión coincide con el cierre progresivo de al menos 47 oficinas del Seguro Social en todo el país, de las cuales 26 cerrarán en 2025, de acuerdo con datos del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca (DOGE).

VIDEO MÁS VISTO Florida en Llamas: Incendio Forestal Crece

Reacciones de congresistas y organizaciones frente al nuevo requisito del SSA

Un grupo de 62 representantes demócratas envió una carta al comisionado interino del SSA, Leland Dudek, en la que expresaron su preocupación sobre el impacto que las nuevas medidas podrían tener en los adultos mayores de zonas rurales y personas sin acceso a internet.

"Exigir que los beneficiarios usen exclusivamente canales digitales o acudan en persona a una oficina del SSA presentará obstáculos adicionales, especialmente para quienes viven lejos de estos centros", señalaron los legisladores.

Nancy Altman, presidenta de la organización Social Security Works, advirtió que las nuevas disposiciones complicarán el acceso a los beneficios, causarán retrasos significativos y podrían sobrecargar las oficinas presenciales, lo que podría llevar al colapso del sistema.

Testimonio de una beneficiaria del SSA: "No hay nadie que me cuide"

Sandi Bachom, beneficiaria de 80 años residente en Nueva York, expresó su temor: "¿Qué pasaría si no recibo ese cheque? No tengo familia, todos murieron. No hay nadie que me cuide". La mujer, exproductora de documentales, comentó que el Seguro Social "le salvó la vida" tras perder un empleo bien remunerado y enfrentar serias dificultades económicas.

Al respecto, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, también expresó su preocupación: "Algunos de nuestros ciudadanos más longevos tendrán que viajar horas solo para resolver cuestiones básicas". "El gobierno federal tiene la obligación de proporcionar los recursos necesarios para atenderlos de manera adecuada. No se trata de excluirlos", añadió.